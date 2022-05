Lepistu enne mängu Floraga: oleme mentaalselt sada protsenti valmis

Sel aastal kohtuvad Flora ja Levadia juba neljandat korda.

"Me ikka nagu valmistume nagu igaks mänguks. Midagi nagu erilist ei ole teinud. Oleme vaadanud eelmise mängu videod üle, mida veel paremini teha ja see ongi kõik," rääkis FC Flora ründaja Rauno Alliku.

Tänavustest mängudest on mõlemad saanud õppida.

"Meie meeskonna tugevus, nagu te eelmine aasta ka nägite, on see, et me jõuame hästi kiiresti järeldused teha ja aru saada, mis me valesti tegime ja homseks oleme mentaalselt sada protsenti valmis," sõnas FCI Levadia kapten Brent Lepistu.

Levadia usub, et üheks eeliseks võib olla seegi, et erinevalt Florast on taskus juba üks trofee - omavahelises mängus võidetud superkarikas.

"Meil on palju materjali, mida on analüüsitud ja me täpselt teame neid nüansse, kus me peame paremini mängima ja kus on need kohad, kus me peame domineerima mängu ja kuidas me peame neid mänge võitma," rääkis FCI Levadia peatreener Vladimir Vassiljev. "Ma arvan, et me oleme vaimselt väga tugevad praegu ja me läheme seda mängu võitma," lisas ta.

Sama plaan on Floralgi ja lootus, et derbi pinget jagub homseks.

"Pigem ma arvan, et ikka kõigile meeldiks, kui see pinge on suur, aga ma loodan, et seekord ikkagi see staadion, see atmosfäär on natuke teistsugune, kui kunstmuru peal mängides," sõnas FC Flora peatreener Jürgen Henn. "Tavaliselt siin A. le Coqil on meie fännid päris palju aidanud ja kui tuleb pealtvaatajaid, siis ma usun, et see atmostfäär on mängule vastav," lisas Henn.

Levadia-Flora mängu otseülekanne algab pühapäeval ETV2 kell 16.45.