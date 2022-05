Lillemets avapäeva järel: päris head tulemused, olen väga rahul

Risto Lillemets tegi oma tulemused ära kõigil aladel – 100 meetri jooksus tuli uus tippmark 10,83. Kaugushüppe 7.25 ja kuulitõuke 14.97 jäid isiklikule rekordile alla vaid kolme sentimeetriga. Kõrgushüppes ületas Lillemets kaks meetrit ning jooksis 400 meetrit 49,76 sekundiga. Aasta tagasi Götzises tehtud rekordiga võrreldes on plusspunkte praegu 90 ehk lõpptulemus üle 8200 punkti võiks olla pühapäevaseks eesmärgiks.

"Praegu on okei, 400 läks isegi hästi. Kuulis ja eriti kõrguses olid juba krambid, mõtlesin, et nüüd on kõik. Aga õnneks sain piisavalt vett juua ja ka muid meetmeid sai kasutatud. Läks hästi ja sain alad tehtud ilusti. Ja päris head tulemused, olen väga rahul," rääkis Lillemets.

MM-võistluste normi jahtima tulnud Maicel Uibo eesmärk jääb tõenäoliselt täitmata, sest rekordigraafikuga võrreldes on miinuspunkte üle 300. Näiteks kaugust hüppas ta 7.17 ja tõukas kuuli 14.33. Ka trumpalal kõrgushüppes jäi tulemuseks 2.06.

"Mingid ideed on, see võib-olla kõlab vabanduse otsimisena, need jäävad enda teada. 100 meetrit tegelikult oli okei. Kaugus võib-olla oli kõige suurem pettumus. Ja kõrgus ja kuul ka. Ei olegi midagi väga lisada," sõnas Uibo.

Hans-Christian Hausenberg kordas 100 meetri jooksus isiklikku rekordit ning tuli kaugushüppes välja raskest seisust, kui sai tulemuse kirja alles kolmandal katsel ja hüpe oli väga hea 7.85. Paraku kõrgushüppega sai kümnevõistlus läbi.

"Lihaskrambid tagareies, pärast kaugust kuuli ajal hakkasin kosse jalga panema ja sealt alates hakkas pihta. Nüüd sörkida saab, aga kui läheb pingutamiseks ära, siis tõmbab päris terava valu sinna. Füsio Risto Jamnes ütles ka, et see on selline piiri peal, kas võib katki minna või mitte. Kuna hooaeg on alles alguses, mõtlesime, et ei hakka riskima," rääkis Hausenberg.

Kogu võistluse kõige silmapaistvama tulemuse tegi Simon Ehammer, kui püstitas kaugushüppes maailma hooaja tippmargi 8.45. Mitmevõistlejate maailmarekord paranes 15 sentimeetri võrra. Šveitslane jäi liidriks avapäeva lõpuni, edestades kümnevõistluse favoriiti Damian Warnerit kahe punktiga.

Naiste seitsmevõistlust juhib poolatar Adrianna Sulek.

Esimest korda tippkonkurentsis võistlev 17-aastane Liisa-Maria Lusti püstitas üksikaladel neli isiklikku rekordit. Eriti hea oli kõrgushüppe tulemus 1.86.

"Ei olnud pinge tunnet, et kõik teised on palju tugevamad, läksin adrenaliini peal võistlema. Eks kõrgus oli kõige üllatavam. See rahvas siin ja kogu see emotsioon on nii palju tugevam ja parem," sõnas Lusti.

