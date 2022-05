Alessandro Orefice ootab mängus Luksemburgi vastu rohkem otsustavust

Hõbeliiga avamängus kaotas Eesti naiskond võõral väljakul 2:3 Portugalile, Luksemburgil tuli avakohtumises tunnistada Sloveenia 3:0 paremust.

Peatreener Alessandro Orefice ütles pühapäevase mängu eel, et tahab võrreldes avakohtumisega näha rohkem otsustavust. "Peame lihtsates asjades olema perfektsed. Meil on kindlad reeglid rünnakule mineku osas ja tahan selles osas näha edasiminekut. Loodetavasti suudame olla rohkem agressiivsed ja vähem äraootavad. Kui teeme kokkulepitud asju õigesti, annab see meile mitte ainult punkte, aga ka enesekindlust juurde," ütles Orefice.

"Reisimine ja trennid on küll olnud mängijatele rasked, ent trennis tehakse korralikult tööd ja usun, et sellise suhtumisega tulevad ka võidud. Luksemburgi vastu püüame keskenduda oma asjadele ja mitte niipalju vastasele," lisas peatreener.

Eesti koosseis Luksemburgi vastu:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann, Nora Lember

Nurgaründajad: Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Sonja Siimson, Nette Peit

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm