MotoGP: Kuulsal Mugello rajal tegid itaallased kvalifikatsioonis puhta töö

MotoGP sarja kaheksandal etapil Mugellos stardib esikohalt noor itaallane Giannantonio. Tema jaoks on tegemist esimese kvalifikatsioonivõiduga kuninglikus klassis. Teise stardikoha sõitis välja Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) ja kolmanda koha sai Bezzecchi tiimikaaslane Luca Marini.

Neljandal vabatreeningul alanud vähene vihmasadu tekitas segadust ning see andis võimaluse ka tagumise otsa meestele esile paista. Esimeses kvalifikatsioonis sõitnud Giannantoniol oli teiseks kvalifikatsiooniks pilt selge, mis seisus rada on. See andis kindlasti teiste ees eelise, mistõttu õnnestus ka parim aeg välja sõita.

Valitsev maailmameister Fabio Quartararo (Yamaha) stardib pühapäeval kuuendalt positsioonilt. MotoGP kuningliku sarja kuuekordne maailmameister Marc Marquez (Honda) alustab sõitu 13. positsioonilt.

Pühapäevane võidusõit algab kell 15.00.