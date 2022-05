Laupäeval saab avalöögi Eesti ratsaspordi suurim festival

Laupäeval algab Pärnus Eesti suurim ratsaspordi festival CHI Pärnu 2022. Üritus on laiahaardeline ja kahe nädala jooksul on kohapeal võimalik näha kolme ratsaspordiala tippe omavahel võistlemas - koolisõitjaid, takistussõitjaid ning rakendisportlasi.

Esimene nädalavahetus on pühendatud koolisõidule. Laupäeval ja pühapäeval on kavas rahvusvahelised võistlused, mille krooniks on pühapäevane Maailmakarika etapp koolisõidus. Kõikide kodumaiste koolisõidufännide pöidlad on pihus, sest starti asuvad ka meie olümpiasportlased Dina Ellermann ja Donna Anna. Kõikide koolisõidu klasside peale on konkurentsi pakkumas lisaks kodumaistele ratsutajatele ka sportlased Soomest, Rootsist, Leedust ja Lätist.

Teine nädal algab takistussõiduga juba kolmapäeval 1. juunil, kui starti asuvad EHS ja ESHKS karikasarja raames rahvusliku taseme ratsud ning neljapäevast saab alguse rahvusvahelise teise taseme võistlus. Ka siin ei puudu meil olümpiasportlane - stardis on lõunanaaber Kristaps Neretnieks. Takistussõidu põhisõidus on suurima auhinnarahaga 145 cm kõrguste tõketega Grand Prix, mis toimub pühapäeval ja kus on omavahel mõõtu võtmas Baltikumi absoluutne paremik. Pärnu Grand Prix annab punkte maailma edetabelisse Longines Ranking.

Rakendisportlased võistlevad tasemetel CAI2 ja CAI3 ning neid võib stardis näha kolmel päeval: reedel asutakse mõõtu võtma koolisõidus, laupäeval võistlevad paarid vaatemängulises ja pinevas maratonis ning pühapäeval pannakse paarid lõplikku paremusjärjestusse koonuste tulemusel.

Võistluste kooli- ja takistussõidu stardijärjekorrad ja tulemused leitavad siit.