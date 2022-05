Conte jätkab Tottenhami peatreenerina ka järgmisel hooajal

Kuigi Tottenham jõudis Inglismaa kõrgliigas nelja parema hulka ning mängib järgmisel hooajal Meistrite liigas, oli ikkagi kahtlusi, kas Conte jätkab peatreenerina.

Conte kohtus Tottenhami tegevdirektori Fabio Paraticiga ja kinnitas, et on endiselt klubile väga pühendunud. Siiski oli hiljuti näha vihjeid, et Conte ei ole rahul klubis toimuvaga.

22. veebruaril kaotas Tottenham Burnleyle, mis oli Inglismaa kõrgliigas neljandaks kaotuseks viie mängu jooksul. "Kui probleem on treeneris, siis ma olen valmis ära minema," sõnas Conte. Lisaks oli tal kahtlusi Tottenhami mängijate üleminekute strateegia osas, vahendab BBC.

Tottenham lõpetas hooaja siiski tugevalt, võites ka linnarivaali Londoni Arsenali 3:0.