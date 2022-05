TÄNA | Kas Meistrite liiga võitjaks kroonitakse Liverpool või Madridi Real?

Liverpool kaotas viimati 8. märtsil, kui jäi kaheksandikfinaali korduskohtumises koduväljakul 0:1 alla Milano Interile. Sellele on järgnenud 18 kaotuseta mängu, millest viigiga on lõppenud vaid kolm. Inglismaal lõpetati hooaeg nii karika kui liigakarika võiduga, kuigi koduliiga lõppvaatuses tuli tunnistada Manchester City paremust.

Meistrite liiga alagrupiturniiril võitis Liverpool Madridi Atletico, Porto ja AC Milani vastu kõik kuus kohtumist, kaheksandikfinaalis alistati kahe mängu kokkuvõttes Inter 2:1, veerandfinaalis Lissaboni Benfica 6:4 ning poolfinaalis Villarreal 5:2.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp pühendas laupäevase finaali Ukraina inimestele. "Mul on tuhandetel põhjustel hea meel, et see mäng siin toimub. Sõda jätkub ja me peame sellele mõtlema. Mängime seda finaali kõigi Ukraina inimeste jaoks. Olen kindel, et mõned inimesed Ukrainas saavad mängu vaadata ja teeme seda sajaprotsendiliselt teile," sõnas Klopp pressikonverentsil.

Real kindlustas Hispaania meistritiitli juba 30. aprillil, koduliigas võideti hooaja viimasest neljast mängust vaid üks. Meistrite liiga alagrupiturniiril kaotati teises voorus üllatuslikult Tiraspoli Sheriffile, kuid ülejäänud viis mängu - kaasa arvatud Interi ja Donetski Šahtari vastu - võideti.

Kaheksandikfinaalis kaotas Real Pariisi Saint-Germainile avamängu 0:1, aga võitis teise 3:1, veerandfinaalis saadi kahe mängu kokkuvõttes lisaaja järel 5:4 jagu tiitlikaitsjast Chelseast ning finaali viis Hispaania suurklubi hiilgav tagasitulek Manchester City vastu.

"Anname endast laupäeval võitmiseks parima, aga mõnikord su parimast ei piisa," tõdes Reali peatreener Carlo Ancelotti. "Jalgpallis loevad asjad, mida pole mõnikord võimalik kontrollida. Väärisime finaali pääsemist, aga võitmiseks ei pea tegema sama, mida enne: tähtis on see, mis juhtub suures mängus väljakul. Finaali võidab meeskond, kes suudab mängu oma tugevustega sobitada," lisas Ancelotti.

Kui Real peaks finaali võitma, saab itaallasest esimene treener, kes Meistrite liiga võitnud neljal korral. Kolm korda juhtis Liverpooli tiitlini Bob Paisley ning Reali Zinedine Zidane. Ancelotti triumfeeris aastatel 2003 ja 2007 Milaniga ning 2014 Realiga.

Meistrite liiga finaal algab Pariisis Eesti aja järgi kell 22.