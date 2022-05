Orienteerujate tänavune MK-sari algas sprindiga Rootsis Boråsis

111 meest ja 104 naist maailma paremikust starti toonud MK-etapp ei olnud Eesti koondisele kuigi edukas. Kindlad võidud noppisid maailma edetabeli esinumbrid – norralane Kasper Harlem Fosser ja rootslanna Tove Alexandersson. Eesti parimateks olid 47. kohaga Kenny Kivikas, kes kaotas 4,3 km pikkusel rajal võitjale 1.30 ja 58. kohaga Evely Kaasiku, kelle kaotuseks 3,9 km rajal jäi 2.53.

Eesti koondise treener Olli-Markus Taivainen kommenteeris võistlust järgmiselt: "Rajad olid tehniliselt väga vahelduva keerukusega ja seda oligi oodata, kuid mõnele meie võistlejale pakkusid need siiski üllatuse. Arvukad hekid ja kunstlikult tekitatud keelualad hoonete vahel muutsid orienteerumisülesanded keerukaks. MK-etappidel on tulemused tihedad ja samas ei olnud mitmel meie koondislasel füüsiliselt kuigi hea päev – seetõttu ei olnud meil seekord kõrgete kohtade lootust. Loodetavasti mõjus tänane võistlus hea n-ö "lahtijooksuna" ja laupäeval on meie võistlejad valmis näitama paremaid sooritusi."

Kenny Kivikas: "Täna oli mul füüsilise vormi poolest kahjuks selle aasta kõige kehvem päev ning see hakkas mõjutama ka orienteerumist - ei märganud näiteks mõnda väikest läbipääsu hekkides ja tegin seetõttu üleliigseid ringijookse. Tõenäoliselt jõudis eelnevate kuude jooksul kuhjunud väsimus kohale. Samas oli äge jälle joosta võrdlemisi olulisel võistlusel. Rada oli väga huvitav ning vaheldusrikas ja loodetavasti on keha järgnevateks startideks paremini valmis. Kaks nädalat tagasi Taanis toimunud maailma edetabelivõistlused näitasid, et tegelikult saab nende meestega võidu joosta küll. Peab vaid heaks soorituseks vajalikud komponendid rajal ilusti kokku panema."

Evely Kaasiku: "Minu arvates täna oli väga nauditav sprint – kiire, kuid samas leidus ka keerulisemaid etappe. Peab ütlema, et keeruline oli suurelt kiiruselt õigeid teevalikuid näha, kuid valitu elluviimine oli pigem lihtne. Mul õnnestus siiski ka elluviimisel väikseid vigu teha. Leidsin sobivad teevalikud kaardilt pigem kiirelt, kuid mul oli probleeme maastikul nähtava info kiire vastuvõtmisega - objektid "tulid liiga kiiresti vastu", mistõttu jooksin paar korda õigest ärakeeramiskohast mööda ning pidin seejärel tagasi jooksma ja viga korrigeerima (sprindis ei saa tihti lõigata nurki sirgeks nagu metsas). Nii kogunes üle poole minuti jagu vigu. Olen sel aastal selgelt metsas rohkem treeninud kui sprindimaastikel ja see on kahtlemata jätnud oma jälje sprindiorienteerumise vormile. Füüsilise poole pealt tunnen, et täna jäi ka varu. Minu eesmärk siin on võrrelda konkurentidega just füüsilist kiirust. Laupäeval ja pühapäeval on ühisstartidest võistlused ja siis saan kindlasti paremat tagasisidet."

Teiste Eesti koondise võistlejate kohad ja kaotused: 86. Hannula-Katrin Pandis (+4.00), 90. Sergei Rjabõškin (+2.42), 97. Ats Sõnajalg (+3.08), 104. Jürgen Joonas (+3.51).

Laupäeval võisteldakse knock-out sprindis ja pühapäeval sprinditeates.

Täielikud tulemused on leitavad siit.