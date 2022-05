Duplantis avas Teemantliigas välihooaja, Magutšihh ületas kaks meetrit

Duplantisele tõi seekord võidu teisel katsel ületatud kõrgus 5.91, millega ta edestas Tokyo olümpiahõbedat Chris Nilsenit ja norralast Sondre Guttormseni, kes said mõlemad üle 5.81-st. Duplantis lasi seejärel lati panna kõrgusele 6.07, aga sellest üle ei saanud.

"Välihooaja esimesel võistlusel oli minu jaoks lihtsalt tähtis tunnetust leida," rääkis Duplantis. "Võitmine oli esmatähtis, aga ma valetaks, kui ütleks, et mul ei ole 6.07 maha ajamise tõttu mõru maitse suus. Tundsin, et see on võimalik, aga täna polnud ilmselt õige päev."

Naiste kõrgushüppes võidutses ukrainlanna Jaroslava Magutšihh, kes ületas maailma hooaja tippmarki tähistava 2.00. Esimesel katsel ületatud 1.93 andis teise koha ameeriklannale Vashti Cunninghamile.

Naiste kettaheites sai esikoha Tokyo olümpiavõitja Valarie Allman, kes heitis eelviimasel katsel 68.35. Teine oli 65.60-ga kahekordne olümpiavõitja Sandra Perkovic.

Laupäeva õhtul on muuhulgas kavas ka meeste 400 meetri tõkkejooks, kus tuleb rajale ka Rasmus Mägi.