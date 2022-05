VAATA OTSE | Tartu GP-l selgitatakse välja Tour of Estonia võitja

Enne võistlust:

Reedese etapi järel on tuuri uus liider Tallinna-Tartu etapi teisena lõpetanud Team BikeExchange-Jayco rattur Kaden Groves. "Tiimi eesmärk tänaseks oli etapivõit ja me üritasime sõitu kontrollida. Tuule ja vihma tõttu oli sõit üsna stressirohke," nentis ta pärast reedest etappi. Grovesi sõnul on Tour of Estonia korralik võidusõit ning tal on hea meel näha Eesti noori talente.

Pärast reedest etappi on tuuri üldarvestuses teisel kohal Madis Mihkels (Team Ampler-2024) ning kolmandal neljapäevase proloogi võitnud Poola rattur Marceli Boguslawski (HRE Mazowsze Serce Polski).