Henry Räppo jäi EM-il esimesena A-finaalist välja

Otse A-finaali pääsesid igast poolfinaalist üheksa esimest sportlast, kolm viimast õnnelikku selgusid aegade põhjal. Eliitmeeste ja kuni 23-aastaste triatleetide teises poolfinaalis sai Henry Räppo 12. koha ajaga 24.13, mis jättis ta viie sekundiga esimesena A-finaali ukse taha. Seega tuleb laupäeval võistlustulle asuda B-finaalis, kuhu pääsevad aegade põhjal 30 järgmist paremat sportlast.

"Taaskord pidin kogema ebaõnne," tõdes Räppo finišis. "Kui jõudsin rattarajal just esimesse gruppi, siis täpselt minu ees rootslane kukkus. Takerdusin ta rattasse ja grupp pääses jälle minema. Rattasõidu lõpuks jõudsin uuesti liidergruppi, kuid olin liigselt energiat kulutanud ja jooks oli kannatamine. Rattarajal olin üks kiiremaid ja olen oma sooritusega sellel alal rahul. Andsin seejärel endast maksimumi, et oleks lootust edasi pääseda, kuid seekord joosti kiiremini. Tulemusi vaadates olidki kõige kiiremad jooksumehed just minu poolfinaalis."

Samuti meeste ja kuni 23-aastaste sportlaste konkurentsis B-finaali pääsenud Pius sai kolmandas poolfinaalis tulemuseks 26.02, mis andis 20. koha. Sellest poolfinaalist oleks otse A-finaali pääsenud ajaga 24.16. Meeste esimeses poolfinaalis sai Johannes Sikk 19. koha ajaga 27.26. Otse A-finaali viis sellest stardist aeg 23.54. Vihmast libedal rattarajal kukkunud Kevin Vabaorg ja Armin Angerjärv tulemusi kirja ei saanud.

Meesjuunioride esimeses poolfinaalis sai Rasmus Boisen 22. koha ajaga 27.29. Boisen jäi rattarajal grupist maha kukkumise tõttu, mis rikkuski lõpuks lühikesel ja kiirel distantsil eestlase võistluse. Otse A-finaali pääsenuks ajaga 25.11. Teises poolfinaalis võistelnud Gregor Rasva kukkus rattarajal ning tulemust kirja ei saanud. Kolmandas poolfinaalis startinud Gert Martin Savitsch sai 23. koha ajaga 27.14. Otse A-finaali oleks viinud aeg 24.57.

Mõlemad Eesti naisjuuniorid pääsesid aegade põhjal laupäevastesse B-finaalidesse. Esimeses poolfinaalis startinud Liis Kapten sai 16. koha ajaga 27.57 ning otse edasi pääsemisest A-finaali jäi seekord lahutama 41 sekundit. Grete Maria Savitsch sai kolmandas poolfinaalis 20. koha tulemusega 29.26 ning sellest poolfinaalist oleks otse A-finaali pääsenud ajaga 27.21.

"Kurb, et oli nii palju kukkumisi ja ühtki A-finaali ei tulnud," ütles Eesti Triatloni saavutusspordi toimkonna juht Marko Albert pika päeva lõpus. "Hea meel on muidugi, et mõlemad meie naisjuuniorid realiseerisid oma võimed ja pääsesid B-finaali. Samuti on hea meel, et Rinel saab laupäeval uuesti võistelda, sest ta ei ole väga pikalt triatlonis olnud ja kõik rahvusvahelised kogemused on talle väga head. Tal on siin palju õppimiskohti. Kahju ka, et Henry jäi napilt A-finaali ukse taha. Õnnest jäi natuke puudu."

Naisjuunioride B-finaal peetakse laupäeval Eesti aja järgi kell 12.25 ning kell 18.05 toimub eliitmeeste/U-23 B-finaal. Pühapäeval kell 11.45 näeb võistlemas veel Eesti juunioride teatevõistkonda koosseisus Liis Kapten, Grete Maria Savitsch, Rasmus Boisen ja Gregor Rasva.