Lehis Poola MK-etapil: see on testvõistlus Euroopa meistrivõistlusteks

Eesti epeenaiskond on Poolas, kus laupäeval selgub maailma karika etapil individuaalne ja pühapäeval naiskondlik võitja. See on naiskonnale viimane tähtis start enne suviseid tiitlivõistlusi.

Tänu kõrgele edetabeli kohale said Katrina Lehis, Erika Kirpu ja Nelli Differt otse 64 parema hulka. Läbi reedese kvalifikatsiooni pääsesid põhitabelisse ka Kristina Kuusk ja Irina Embrich.

Veronika Zuikova lõpetas turniiri 81. kohaga, kokku alustas võistlemist 187 epeenaist.

"Saab mingi pildi, et mida peaks võib-olla muutma ja parandama ja kust kohast veel teha parandusi. Eks ta ongi nii-öelda testvõistlus Euroopa meistrivõistlusteks, aga ma arvan, et me oleme kõik valmis," rääkis epeevehklemise olümpiavõitja Katrina Lehis.

Vehklemise Euroopa meistrivõistlused algavad 17. juunil Türgis ja juuli keskel on Egiptuses MM. Poola etapiga pannakse paika koondis. Individuaalselt tänavu Doha Grand Prix etapi võitnud ja Budapesti Grand Prix etapil kolmanda koha saanud Lehis tõusis vahepeal ka maailma edetabeli esinumbriks. Nüüd on ta 460 epeenaise seas teisel positsioonil.

"See oli päris tore üllatus, et ma ei olnud üldse mõelnud selle peale, et praegu seda tabelit juhtida. See oli selline positiivne üllatus. Vahepeal jätsin ühe võistluse Kairos vahele ja siis kukkusin teiseks, aga no ei ole väga suur kukkumine, et ei ole väga õnnetu sellepärast," sõnas Lehis, kellel avaneb Poolas võimalus esikoht tagasi püüda.