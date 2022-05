Noormeeste U-21 jalgpallikoondist ootavad ees viimased valiksarja mängud

Välisliigadest saabuvad koondisesse Kaur Kivila, Kristoffer Grauberg Lepik ning Hollandis mängiv 18-aastane Rocco Robert Shein, kes liitub pärast valikmänge meeste A-koondisega. Esindatud on ka seitse Premium liiga klubi.

U-21 koondis koguneb esmaspäeval, 30. mail. Esimene mäng toimub reedel, 3. juunil, kui kell 19.00 saab avavile kohtumine Aserbaidžaani eakaaslastega. Teine mäng peetakse 8. juunil algusega kell 19.00 Horvaatia vastu. Kohtumistest näitab otsepilti Soccernet.ee ning pääsmed on müügil Piletilevis.

Koondise peatreener Roman Kožuhhovski tõdes, et senised mängud on koondise jaoks kulgenud raskelt. "Juba enne valikturniiri algust teadsime, mis meid ees ootab. Kuulume väga tugevasse alagruppi. Vaatamata sellele, et igal meeskonnal on oma stiil, teadsime, et kõik mängud tulevad rasked. Siiani oleme näinud, et tegelikult ongi kõik vastased väga tugevad ja väga hästi ettevalmistunud," lausus Kožuhhovski.

Valiksarjas pole U-21 koondisel seni õnnestunud punktiarvet avada, kui kaheksas mängus on tulnud tunnistada vastaste paremust. Kohtumistega Rannastaadionil jõuab valiksari Eesti koondise jaoks lõpule. Horvaatia hoiab praeguse seisuga alagrupis esikohta, kui kaheksa mänguga on kogutud 19 punkti. Sellega edestatakse üks mäng rohkem peetud Austriat kolme punktiga. Kolmandal positsioonil paikneb 15 punktiga Norra ja nende järel 13 punktiga Soome. Vahetult Eesti ees on nelja punktiga Aserbaidžaan.

Peatreeneri sõnul võetakse üks mäng korraga. "Aserbaidžaaniga mängisime võõrsil ja oleme seda mängu analüüsinud. Saame selleks mänguks hästi valmistuda ja teeme kõik, et saavutada maksimaalne tulemus. Horvaatia on valikgrupi liider ja selliste võistkondade vastu on alati põnev ja hea mängida. Kindlasti teeme kõik, et saavutada positiivne tulemus, aga esmalt keskendume Aserbaidžaaniga mängule," lisas ta lõpetuseks.

U-21 koondis:

Väravavahid

Carl Kaiser Kiidjärv (05.12.2001) - Tartu JK Tammeka 0/0 (mängude/väravate arv U-21 koondises)

Kaur Kivila (22.11.2003) - Hellas Verona (ITA) 0/0

Aleksandr Kraizmer (14.10.2000) - Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad

Kristjan Pelt (12.07.2001) - Paide Linnameeskond 12/0

Artur Šarnin (19.07.2000) - Nõmme Kalju FC 11/0

Kristo Hussar (28.06.2002) - Tallinna FC Flora 10/0

Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) - FC Kuressaare 6/0

Ats Toomsalu (17.08.2002) - Tartu JK Tammeka 3/0

Sander Alex Liit (11.04.2003) - FC Kuressaare 0/0

Markus Allast (05.09.2000) - FC Kuressaare 0/0

Kaspar Laur (08.04.2000) - JK Tallinna Kalev 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Mihkel Järviste (28.05.2000) - Tallinna FC Flora 17/0

Henri Välja (04.11.2001) - Tartu JK Tammeka (laenul Tallinna FC Florast) 16/0

Kristoffer Grauberg Lepik (19.02.2001) - Polisportiva Torrese 1974 (ITA) 10/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) - FC Utrecht (NED) 8/0

Kevor Palumets (21.11.2002) - Paide Linnameeskond 7/0

Danil Kuraksin (04.04.2003) - Tallinna FC Flora 2/0

Otto-Robert Lipp (02.12.2000) - FC Kuressaare 2/0

Robi Saarma (20.05.2001) - Paide Linnameeskond 2/0

Mark Anders Lepik (10.09.2000) - Tallinna FC Flora 1/0

Aleksandr Šapovalov (28.02.2003) - Tallinna FC Flora 1/0

Oliver Rass (25.05.2000) - FC Kuressaare 0/0

Daniil Petrunin (22.03.2001) - JK Tallinna Kalev 0/0

Personal

Peatreener: Roman Kožuhhovski

Abitreenerid: Sander Post, Igor Morozov

Väravavahtide treener: Aiko Orgla

Füsioterapeudid: Martin Seeman, Kristjan Mardo

Kehalise ettevalmistuse treener: Karel Kübar

Arst: Timo Rahnel

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Even Laanemaa