Koroonaviiruse seljatanud Kivioja stardib laupäeval MK-etapil Arzachenas

Sprindidistantsil, kus ees ootamas 750 meetrit ujumist, 19,3 km rattasõitu ja 5 km jooksmist, läheb võistlustulle 55 naist. "Olen laupäevaseks stardiks valmis. Ettevalmistus on sujunud hästi, küll aga väikese tagasilöögiga. Kui 2,5 aastat suutsin koroonaviirust vältida, siis neli nädalat tagasi õnnestus haigeks jääda," ütles Kivioja. "Õnneks läbisin selle väga kergelt ja ei kaotanud palju treenitust. Viimased kaks nädalat olen saanud teha tugevaid treeninguid, mis näitasid, et vorm on endiselt hea," lisas ta.

"Arzachena raske rada sobib mulle hästi ja ootan seda starti väga," jätkas Kivioja. "Konkurents on tugev, sest see on esimene võimalus juba 2024. aasta Pariisi olümpia punkte koguda. Olen enesekindel ja kui kõik läheb plaanipäraselt, suudan sellel rajal konkurentsivõimeline olla," sõnas Kivioja.

Kodupubliku rõõmuks stardib number ühe alt Verena Steinhauser, number kahe alt aga triatleetide e-spordi maailmameistrivõistluste sarja viimasel etapil Singapuris võidutsenud ungarlanna Zsanett Bragmayer. Number kolme alt pääseb rajale šveitslanna Julie Derron, kes lõpetas mullu hooaja võitudega Euroopa karikasarja etapil Valencias ja MM-sarja etapil Karlovy Varys. Kivioja on sel aastal teinud ühe stardi märtsi lõpus, kui sai Euroopa karikasarja etapil Portugalis Quarteiras 45. koha.

Eliitnaistele antakse laupäeval start Eesti aja järgi kell 11.30.