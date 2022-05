Tallinnas algasid U-23 Euroopa meistrivõistlused vehklemises

Reedel selguvad Euroopa meistrid meeste espadronis ja naiste floretis, laupäeval naiste epees ja meeste floretis. Pühapäeval selgitatakse välja võitjad meeste epees ja naiste espadronis. Esmaspäeval ja teisipäeval toimuvad võistkonnavõistlused.

Eesti Vehklemisliidu president Ants Veetõusme ütles, et Tallinnas toimuvad U-23 Euroopa meistrivõistlused on oluline hetk Euroopa vehklemise jaoks, kuna esmakordselt peetakse Euroopa meistrivõistlused Eestis. "Olen kindel, et sellel võistlusel osalejate hulgas on tulevasi Euroopa meistreid, maailmameistreid ja olümpiavõitjaid," ütles Veetõusme.

Eestlastest osalevad võistlusel epeevehklemise Eesti meister Ilian Bobrov, Eesti meistrivõistluste individuaalse pronks- ja võistkonnavõistluse kuldmedali omanik Markus Salm ning Madli Palk, kes tuli samuti võistkonnavõistluses Eesti meistriks.