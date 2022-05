OTSEBLOGI | Uibo oli kettas paremuselt kolmas mees, Victor näitas võimu

2. päev

110 meetri tõkkejooks:

Lillemets jooksis 14,47 ehk andis võrreldes isikliku rekordi graafikuga (14,33) pisut ära, aga kaotas oma isiklikule rekordile siiski vaid 0,15 sekundiga. Uibol läks kehvemini (14,95), tema jäi isiklikule tippmargile enam kui poole sekundiga alla. Alavõidu teenis Damian Warner (13,48), kes tõusis ka Simon Ehammeri (13,75) ees üldliidriks.

Pärast kuut ala juhib 5677 punktiga Warner, kes edestab Ehammerit 44 punktiga. Kolmas on 5272 punktiga teine šveitslane Finley Gaio, aga Lindon Victor jääb vaid paar silma kaugusele. Rekordigraafikut 73 punktiga edestav Lillemets on kaheksas (5105) ja Uibo 14. (4869).

Kettaheide:

Uibo sai kohe avakatsel 45 meetrit kätte ja tegi oma parima soorituse - 47.81 - viimasel katsel. Tegemist on esimese alaga, kus ta võrreldes isikliku rekordi graafikuga punkte tagasi võtab. Doha MM-il jäi eestlasele kirja 46.64. Lillemets sai teisel katsel kirja 43.89 ja oli samuti parem isikliku rekordi graafikus näidatust (43.11).

Suurepärast hoogu näitas Victor, kes parandas oma tulemust iga katsega ja jäi pidama 54.85 peal. Sealt jäi siiski veel üle meetri isikliku rekordini (55.87). Korraliku tulemuse tegi ka üldliider Warner (48.24), aga Ehammer, kes polegi kunagi 40 meetri piiri ületanud, andis siin kõvasti ära (36.98).

Kokkuvõttes jätkab liidrina Warner (6511), aga Victor (6242) kerkis Ehammeri (6246) kannule. Lillemets edestab rekordigraafikut 89 punktiga ja jätkab 5849 punktiga kaheksandal kohal. Uibo on seitsme ala järel 11. (5694).

1. päev

100 meetri jooks:

Eestlased alustasid võistlust hästi, sest Lillemets püstitas isikliku tippmargi 10,83, parandades eelmist tulemust nelja sajandikuga, ja Hausenberg kordas isiklikku rekordit 10,68. Uibo tegi enda kohta samuti korraliku resultaadi 11,21. Hausenberg oli esimesel alal kuues, Lillemets kümnes ja Uibo 20.

Kõige kiiremalt alustas aga kanadalane Damian Warner, kelle 10,14 jääb tema isiklikule rekordile alla vaid kahe sajandiksekundiga. Järgnesid tema kaasmaalane Pierce LePage (10,35) ja samuti isikliku rekordi püstitanud šveistlane Simon Ehammer (10,46).

Kaugushüpe:

Hausenberg tegi enda elu keeruliseks, sest sai kahel esimesel katsel nulli ja kolmandal enda kohta korraliku 7.85 ehk tulemuse, mis jääb isiklikule rekordile kuue sentimeetriga alla. Lillemets parandas teist ala järjest isiklikku tippmarki ehk sai kirja 7.25. Välitingimuste rekord paranes kolme sentimeetriga. Loodetust kehvemini läks Uibol, kes lootis kindlasti mõnikümmend sentimeetrit enam kui parimaks jäänud 7.17.

Suurima tähelepanu pälvis aga šveitslane Simon Ehammer. Kolm nädalat varem kümnevõistlejate maailmarekordi 8.30-ni viinud Ehammer hüppas kohe avatsel uueks tipptulemuseks 8.45 ja kahest järgmisest hüppest loobus.

Kahe ala järel haaras Ehammer 2163 punktiga ka liidripositsiooni. 7.93 hüpanud Warner oli 2105 punktiga teine ja Hausenberg 1955 punktiga kolmas. Lillemets võttis sisse 11. (1773 punkti) ja Uibo 19. positsiooni (1668).

Kuulitõuge:

Kolmandat ala järjest parandas isiklikku rekordit Lillemets, kes sai viimasel katsel kirja 14.97, mis on senisest välitingimuste tippmargist ühe sentimeetri võrra parem. Uibo (14.33) ja Hausenbergi (13.32) tulemused nii säravad ei olnud. Ülikindla alavõidu teenis Lindon Victor (16.28), kelle järel Lillemets oligi teine. Suurfavoriit Warner sai kirja enda jaoks korraliku 14.92.

Kolme ala järel hoiab jätkuvalt liidripositsiooni Ehammer (2917), aga Warner lähenes talle 27 punkti kaugusele. Kolmandaks kerkis Victor (2708). Hausenberg on viies (2642), rekordigraafikut pea saja punktiga edestav Lillemets seitsmes (2561) ja Uibo 16. (2417).

Kõrgushüpe:

Uibo tuli 2.06 küll sel alal teiseks, aga võrreldes lootustega andis eestlane siit päris korralikult punkte ära. Tänavu talvel sisetingimustes isikliku rekordi 2.19-ni viinud Uibo sai Doha MM-il isiklikku tippmarki püstitades kirja 2.17. Lillemetsa tulemuseks jäi täpselt kaks meetrit nagu ka isikliku rekordi graafikus. Hausenberg piirdus 1.85-ga ja jäi siis jalakrambi tõttu kõrvale. Jalg oli muret valmistanud juba ka kaugushüppes ja kuulitõukes.

Alavõidu teenis 2.09-ga ameeriklane Hunter Price, favoriidid Warner ja Ehammer sai kirja 2.03. Valitsev maailmameister Niklas Kaul piirdus 1.91-ga ja lahkus sektorist longates.

Nelja ala järel jätkab liidrina Ehammer (3748), kellele Warner kaotab 27 punktiga. Kolmandat kohta hoiab endiselt Victor (3511). Lillemets on seitsmes (3364), Hausenberg kaheksas (3312) ja Uibo kümnes (3276).

400 meetri jooks:

Lillemets jooksis 49,76 ehk jäi isiklikule rekordile ühe kümnendikuga alla, aga Uibo piirdus tagasihoidliku 51,72-ga. Kõrgushüppe pooleli jätnud Hausenberg jalavaevuse tõttu 400 meetrit enam jooksma ei tulnud.

Päeva viimaselt alalt teenis alavõidu suurepärase isikliku rekordi 47,28-ga hollandlane Rik Taam. Esikoha eest heitlevad Warner ja Ehammer said kirja vastavalt 47,92 ja 48,44 ning neid lahutab teise päeva eel kõigest paar silma.

Ehammer juhib võistlust 4636 punktiga ja Warneril on koos 4634 punkti. Kolmas on 4379 punktiga Victor. Isikliku rekordi graafikut 90 punktiga edestav Lillemets on 4190 silmaga kaheksas ja Uibo 4013 punktiga 16. Tema jääb oma rekordigraafikust juba üle 300 punkti maha.

Eelvaade:

Eesti kümnevõistlejatest kõige parema isikliku rekordiga läheb võistlusele vastu 29-aastane Maicel Uibo, kes kogus 2019. aasta Doha maailmameistrivõistlustel hõbemedalit võites 8604 punkti.

24-aastasel Risto Lillemetsal on aga Götzisest värskelt head mälestused, sest just eelmise aasta võistlusel püstitas ta oma tänaseni kehtiva isikliku rekordi väärilised 8156 punkti.

23-aastasel Hans-Christian Hausenbergil ei ole õnnestunud senise karjääri jooksul korralikku kümnevõistlust kokku panna, aga tegi hea sisehooaja, mille tipuks tuli seitsmevõistluse neljas koht Belgradi maailmameistrivõistlustelt.

Augustis toimuvate Müncheni Euroopa meistrivõistluste norm 8100 punkti on täidetud nii Uibol kui ka Lillemetsal, aga mitte Hausenbergil. Juba juulis Eugene'is toimuvate maailmameistrivõistluste norm (8350) on täitmata aga kõigil kolmel mitmevõistlejal.

Götzises startivatest meestest kõige parema isikliku rekordiga on kindlasti Tokyo olümpiamängud 9018 punktiga võitnud kanadalane Damian Warner, kes on kohal tiitlikaitsjana - mullu kogus ta 8995 silma.

Ülejäänud seltskond pole ületanud 8700 punkti piiri, aga vähemalt 8500-punktine isiklik rekord on Uibo kõrval kirjas veel sakslastel Niklas Kaulil (8691), Arthur Abelel (8605) ja Kai Kazmirekil (8580), kanadalasel Pierce LePage'il (8604) ja grenadalasel Lindon Victoril (8539).

Meeste kõrval võistlevad Götzises ka naised seitsmevõistluses ja teiste seas debüteerib täiskasvanute konkurentsis 17-aastane Liisa-Maria Lusti. Paremad isiklikud tippmargid on britt Katarina Johnson-Thompsonil (6981), lätlannal Laura Ikauniecel (6815) ja kuubalannal Yorgelis Rodriguezel (6742).

Ajakava:

Laupäev

12.45 100 meetri jooks

13.55 Kaugushüpe

15.35 Kuulitõuge

17.00 Kõrgushüpe

19.00 400 meetri jooks

Pühapäev

11.05 110 meetri tõkkejooks

12.10 Kettaheide

14.00 Teivashüpe

16.45 Odavise (B-grupp)

17.45 Odavise (A-grupp)

19.00 1500 meetri jooks

Stardinimekiri ja isiklikud rekordid:

Damian Warner Kanada 9018

Niklas Kaul Saksamaa 8691

Arthur Abele Saksamaa 8605

Maicel Uibo Eesti 8604

Pierce LePage Kanada 8604

Kai Kazmirek Saksamaa 8580

Lindon Victor Grenada 8539

Simon Ehammer Šveits 8354

Pawel Wiesiolek Poola 8333

Tim Nowak Saksamaa 8229

Niels Pittomvils Belgia 8222

Joseph Delgado USA 8161

Risto Lillemets Eesti 8156

Rik Taam Holland 8107

Sven Roosen Holland 8056

Jack Flood USA 8038

Hunter Price USA 8035

Baptiste Thiery Prantsusmaa 7915

Malik Diakite Saksamaa 7910

Finley Gaio Šveits 7899

Fran Bonifacic Horvaatia 7760

Jan Mitsche Austria 7115

Hans-Christian Hausenberg Eesti 6568

František Doubek Tšehhi 8169 (juuniorid)

Hans-Christian Hausenberg

6568 (Rakvere 2019)

Graafik: 10,69 (931) - 7.79 (1938) - 13.94 (2663) - 2.01 (3476) - 51,96 (4202) - 14,49 (5114) - 0 (5114) - 4.49 (5871) - 57.29 (6568) - 0 (6568)

IR: 10,68 - 7.91 (sees 7.96) - 14.01 (sees 14.29) - 2.01 (sees 2.04) - 50,80 - 14,49 - 43.39 - 5.15 (sees 5.31) - 62.65 - 5.22,54

Risto Lillemets

8156 (Götzis 2021)

Graafik: 10,98 (865) - 7.11 (1705) - 14.55 (2467) - 2.00 (3270) - 49,66 (4100) - 14,33 (5032) - 43.11 (5760) - 5.00 (6670) - 60.55 (7416) - 4.30,72 (8156)

IR: 10,87 - 7.22 (sees 7.28) - 14.96 (sees 15.00) - 2.09 - 49,66 - 14,32 - 46.39 - 5.00 (sees 5.10) - 65.36 - 4.30,72

Maicel Uibo

8604 (Doha 2019)

Graafik: 11,10 (838) - 7.46 (1763) - 15.12 (2560) - 2.17 (3523) - 50.44 (4317) - 14,43 (5237) - 46.64 (6038) - 5.40 (7073) - 63.83 (7869) - 4.31,51 (8604)

IR: 10,99 - 7.82 - 15.12 - 2.18 (sees 2.19) - 50,18 - 14,43 - 49.14 - 5.50 - 65.80 - 4.25,53

Damian Warner

9018 (Tokyo 2021)

Graafik: 10,12 (1066) - 8.24 (2189) - 14.80 (2966) - 2.02 (3788) - 47.48 (4722) - 13,46 (5767) - 48.67 (6610) - 4.90 (7490) - 63.44 (8280) - 4.31,08 (9018)

IR: 10,12 - 8.28 - 15.34 (sees 15.59) - 2.09 - 46,54 - 13,27 - 50.26 - 4.90 - 64.67 - 4.24,73

MR-graafik

Kevin Mayer (Talence 2018)

10,55 (963) - 7.80 (1973) - 16.00 (2824) - 2.05 (3674) - 48,42 (4563) - 13,75 (5570) - 50.54 (6452) - 5.45 (7503) - 71.90 (8421) - 4.36,11 (9126)