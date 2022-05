Eesti triatleedid andsid EM-iks viimase lihvi lühikese laagriga Leedus

27.–29. mail peetakse Poolas Olsztynis triatloni supersprindidistantsi Euroopa meistrivõistlused. Stardis on ka kümneliikmeline Eesti koondis, kellest suurem osa andis tiitlivõistluseks viimase lihvi kolme päeva pikkuse laagriga Leedus.

Läinud nädalavahetusel osalesid Eesti noored triatleedid edukalt juunioride Euroopa karikaetapil Leedus Panevežyses. Pjedestaalile jõuti nii nais- kui meesjuunioride seas ning teatevõistlusel. Peale võistlust sõideti ühiselt koos Leedu, Soome ja Ukraina triatleetidega Druskininkaisse laagrisse, kust kolmapäeval suunduti edasi Poola Olsztyni.

"See kolme päevane laager oli lühendatud jätk eelmisel aastal Keilas alustatud ühisele rahvusvahelisele laagrile, kus oli võimalus vabas õhkkonnas üheskoos kolm päeva puhata ja trenni teha," ütles Eesti Triatloni saavutusspordi toimkonna juht Marko Albert. "Druskininkai treeningkeskus on tõesti maailmatasemel, mis alles hiljuti avati. Loodetavasti on meil kunagi võimalus minna sinna ühislaagrisse tagasi."

Reedel peetakse supersprindidistantsi Euroopa meistrivõistlustel poolfinaalid, laupäeval finaalid ning pühapäeval teatevõistlused. Igast poolfinaalist pääsevad otse edasi üheksa sportlast, lisaks kõikide poolfinaalide peale kolm triatleeti aegade põhjal. Eliitmeeste konkurentsis asuvad võistlema Henry Räppo ja Kevin Vabaorg, kuni 23-aastaste meeste seas Johannes Sikk, Armin Angerjärv ja Rinel Pius, meesjuunioridest Gert Martin Savitsch, Rasmus Boisen ja Gregor Rasva ning naisjuunioridest Grete Maria Savitsch ja Liis Kapten.

Eliitklassile ja kuni 23-aastastele triatleetidele peetakse ühised poolfinaalid. Seega näeb meeste esimeses poolfinaalis võistlemas Sikku ja Angerjärve (Eesti aja järgi kell 15:10), teises Räppot (kell 15:40) ja kolmandas Vabaorgu ja Piusi (kell 16:10). Boisen asub starti meesjuunioride esimeses (kell 11:50), Rasva teises (kell 12:20) ja Gert Martin Savitsch kolmandas poolfinaalis (kell 12:50) ning Kapten naisjuunioride esimeses (kell 9) ja Grete Maria Savitsch kolmandas poolfinaalis (kell 10).

Laupäeval peetakse Eesti aja järgi kell 12:25 naisjuunioride B-finaal, kell 12:55 meesjuunioride B-finaal, kell 14:45 naisjuunioride A-finaal, kell 15:15 meesjuunioride A-finaal, kell 17:35 eliitnaiste/U-23 B-finaal, kell 18:05 eliitmeeste/U-23 B-finaal, kell 19:55 eliitnaiste/U-23 A-finaal ja kell 20:25 eliitmeeste/U-23 A-finaal. Pühapäeval kell 11:45 näeb võistlemas Eesti juunioride teatevõistkonda koosseisus Liis Kapten, Grete Maria Savitsch, Rasmus Boisen ja Gregor Rasva.

"Eesti koondise peatreenerina ootan, et vähemalt üks meie sportlane jõuaks A-finaali ehk 30 parema sportlase sekka ning võimalikult paljud pääseksid võistlema B-finaali," ütles Marko Albert võistluse eel. Supersprindidistantsil tuleb sportlastel ujuda 300 meetrit, sõita rattaga kaheksa kilomeetrit ning joosta kaks kilomeetrit.