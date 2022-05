Kõrgelt hinnatud Eesti korvpallitalent liitub Kriisa ülikooliga

"Usun treener Tommy Lloydi filosoofiasse," rääkis Veesaar ESPN-i noortekorvpalli eksperdile Jonathan Givonyle. "Olen ülikoolikorvpalli mängimisele juba mõnda aega mõelnud ja usun, et Arizona sobib noortest profikorvpalli jõudmiseks hästi."

Givony kirjutab, et 18-aastast Veesaart peetakse sel aastal üheks talendikaimaks eurooplaseks, kes NCAA-sse mängima siirdub. Eelmise aasta lõpus tegi Madridi Reali noortetiimi kuuluv Veesaar 17-aastasena ka debüüdi Eesti koondises.

"Veesaarel on tänapäevase suure kohta intrigeeriv oskustepagas. Tema suurus, liikuvus ja võime tabada kaugviskeid võivad ta tulevikus viia NBA-sse. Veesaar kontrollib hästi palli, tema söödu- ja viskeoskused on lubavad, samuti on ta hea korvialune kaitsja," iseloomustas Givony eestlast.

Arizona koosseis on järgmisel hooajal äärmiselt rahvusvaheline: lisaks Veesaarele ja Kerr Kriisale kuuluvad meeskonda leedukad Azuolas ja Tautvilas Tubelis, Prantsusmaad esindav Adama Bal, rootslane Pelle Larsson, Mali noortekoondislane Oumar Ballo ja serblane Filip Borovicanin.

"See, et ma ei ole ainus välismaalane, aitab mul meeskonda sulanduda," arvas Veesaar. "Mängustiil on samuti erinev, sest ollakse harjunud erinevate mängijatega erinevatest maailmajagudest. Korvpallitaust erineb palju, sõltudes sellest, kus üles kasvad ja ma arvan, et Arizonas on huvitav segu erinevatest kultuuridest."

Veesaar liitub Arizonaga augustis pärast suvist koondiseakent.