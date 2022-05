Koroona lükkas Giro neljanda mehe sadulast

23-aastane Almeida oli teinud väga hea velotuuri, sest hoidis Richard Carapazi (Ineos Grenadiers), Jai Hindley (Bora - Hansgrohe; +0.03) ja Mikel Landa (Bahrain - Victorious; +1.05) järel neljandat kohta (+1.54). Noorratturite arvestuses oli Almeida aga liider.

"Almeida ärkas eile öösel püsiva kurguvaluga ja andis positiivse testi," teatas UAE Team Emiratesi arst Michele De Grandi.

"Peame kinni rangetest ennetusreeglitest ja lisaks meeskonna igapäevaselt kasutatavate keskkondade (arstid, bussid, hotellitoad jms) desinfitseerimisele hoiame sportlasi endid ühekohalistes tubades, et piirata lähedasi kontakte."

"Aga ettevaatusabinõud ei paku need sajaprotsendilist kaitset, nagu oleme näinud," jätkas meeskonna arst.

UAE Team Emirates lisas, et kõik ülejäänud võistkonna liikmed - ratturid ja taustajõud - andsid negatiivsed koroonaproovid. Meeskonna juht Mauro Gianetti oli mõistagi pettunud.

"Oleme ilmselgelt väga ärritunud, sest Joao ja teda toetav tiim tegid suurepärast võistlust," sõnas ta.

"Meie eesmärgid olid pjedestaalikoht ja parima noorratturi valge särk. Võitlesime nende mõlema nimel. See on halb uudis, aga selline on reaalsus, kus oleme kaks aastat igapäevaselt elanud."