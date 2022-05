Fitmodelli Euroopa meistrivõistlused toimuvad esmakordselt Eestis

Eesti esindusse kuuluvad tänavune fitmodelli Eesti karikavõitja Ksenja Gundjajeva, Euroopa meister bikiinifitnessis Karoliina Liitmaa ja maailmameister Olga Sibanova.

Fitmodelli kategooria on rahvusvahelisi tiitlivõistlusi korraldatud kaheksa aastat. Võistlejad on esimeses voorus laval monokiinides ning seejärel kaunites õhtukleitides.

"Üle kümne aasta on Eestis taas fitnessi spordi suurüritus ning Tallinnas on selle spordi kõige vaatemängulisem ala," rääkis Eesti kulturismi ja fitnessi liidu president Ergo Metsla. "Lisaks on ta harrastajatele kõige kättesaadavam, kuna ettevalmistus erineb tavapärasest kulturismi või fitnessi ettevalmistumisest. Fitmodelli kategooria sobib vaatamiseks kõikidele huvilistele ning on lihtsamini arusaadav tavapublikule. Sobib tulla Tondiraba jäähalli kogu perega," lisas ta.