VAATA OTSE | Stardib rekordilise osalejate arvuga Tour of Estonia

Täna alustab kolmepäevane profiratturite velotuur Tour of Estonia (UCI 2.1) Tallinna lauluväljakul proloogiga. Starti on oodata pea 150 ratturit, mis on velotuuri kõigi aegade rekord. Otseülekanne esimesest võistluspäevast algab ERR-i spordiportaali vahendusel kell 18.20. Kommentaatorid on Johannes Vedru ja Ivar Jurtšenko.

Võistluse peadirektor Indrek Kelk sõnas, et võib sellel aastal pelotoni suuruse üle uhke olla, sest stardijoonele on tulemas esimest korda 21 tiimi. "Tunglemine on nii suur olnud, et mingi hetk oli meil suisa 27 tiimi nimekirjas," sõnas Kelk.

Kui rääkida aga kohale tulevatest tiimidest, ei saa üle ega ümber World Touri rattatiimist BikeExchange-Jaycost, mille ridades pedaalib ka Tanel Kangert. Kangerti sõnul on tulemas korralik võidusõit ja punktid on kulla hinnaga igale tiimile. "Siin on ikka päris kiireid poisse ja mina küll ei usu, et meil nüüd kõik läheb niivõrd lihtsalt, et me kellegagi arvestama ei pea. Küll aga on meil päris kiired mehed pundis ja see sama meeskond on sel aastal juba korduvalt kokku sõitnud – eks ma kuulan nende juhiseid," rääkis Kangert eesolevast tuurist.

Eesti koondise peatreener Jaan Kirsipuu sõnul pole neil sel aastal nii tugevat tiimi kui eelmisel aastal, aga omad võimalused on sellegipoolest. "Meeskond on komplekteeritud ühe tugeva sprinteri ümber, kuid laupäeval on kaardid väga lahtised ja raske saab olema sõitu kontrollida," tõdes Kirsipuu.

Maailmameistrivõistlustel juunioride grupisõidus pronksmedali teeninud ning praegu Ampler-Tartu2024 tiimis sõitev Madis Mihkels usub, et proloog võiks tal hästi õnnestuda. "Isiklik eesmärk on vähemalt etapivõit võtta, aga see saab raske olema. BikeExchange teeb võidusõitu kindlasti siinses konkurentsis väga hästi, kuid tuleb osata sellest kasu lõigata," nentis ta.

Stardinimekirjas on ka 2019. aasta Tour of Estonia võitja Mihkel Räim, kes tuleb starti Burgos BH ridades. "Ega me käega lööma ei tulnud ja eesmärk on võimalikult palju punkte saada. Etapivõit on kindlasti üks eesmärk, aga enne võiks keegi poodiumile tulla ja siis hakkaks asja edasi vaatama," rääkis Räim.

Tänavuse tuuri avab Tallinna lauluväljaku ümbruses peetav 3,7-kilomeetrine proloog. Seejärel sõidetakse Tallinnast Tartusse (192,6 km) ning kirsiks tordil on laupäevane Tartu GP, kus ratturid läbivad Tartus 16 korda 10,3 km pikkust ringi (164,8 km).

Lisaks Tour of Estoniale toimub 28. mail ka esimest korda Ladies Tour of Estonia. Üle kahe aasta on pealtvaatajad taas raja äärde kaasa elama oodatud.