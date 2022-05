Harku järvel võistlesid jettide ja ringrajapaatide tipud

Peale covidi aastaid oli hea näha osalejate arvu kasvu. Kahel võistluspäeval oli kokku 121 startijat ja sportlasi oli tulnud võistlema viiest riigist.

Laupäevasel võistluspäeval võtsid omavahel mõõtu jetisportlased. Kolmeteistkümnest võistlusklassist võtsid meie sportlased esikoha kaheksas klassis. Nii mõneski klassis üllatasid Soome sportlased kes tulid meie MM-i etapivõitjate ees esikohale.

Juunioride klassides tuli SKI GP3 klassis võitjaks Ander-Hubert Lauri ja Runabout GP4 klassis Patric Luca Uusjärv. SKI Beginner GP1 klassis võidutses elu esimest võistlust tegev Alari Tovstik Rakverest. SKI Ladies Beginner GP1 klassi võit läks Soome Nina Lavikainenile. SKI Hobby GP1 võit kuulus Ahto Hallikmaale ja SKI Veteran GP1 klassis tuli võitjaks Egon Üpraus Pärnust.

Runabout Ladies GP4 klassis jäi meie tüdrukutele püüdmatuks soomlanna Aada Tilenius, kes võitis mõlemad võistlussõidud. Teiseks tuli Kätriin Nilbe ja kolmas oli möödunud aasta Eesti meister Reetta Rintanen Soomest.

SKI GP3 klassis läks esimeses sõidus "ujuma" valitsev maailmameister Mattias Reinaas ja tuli sõidust tagasi kolmanda kohaga. Teises sõidus tuli ka kolmas koht, mis jäi ka kohaks kahe sõidu kokkuvõttes. Võidu mõlemast sõidust ja üldvõidu võttis Severi Salonen Soomest. Teiseks sõitis ennast juuniorite maailmameister Ander-Hubert Lauri.

Runabout GP4 klassis oli osalejaid lausa 18. Esimesest stardist sai parima lähte soomlane Niclas Qvist pidades maailmameister Mattias Siimanniga korralikku duelli, kuni ruudulipu langemiseni. Qvist võitis sõidu, Siimann teine ja naiste sõidu võitnud Aada Tilenius kolmas.

Teises sõidus toimus esimesel ringil avarii, kus Kätriin Nilbe sai vigastada. Sõit tuli katkestada aga uut starti ei antudki, kuna kiirabi oli hõivatud ja ajaliselt hakkas võistluse aeg läbi saama. Nilbel oli tõsine põrutus aga luumurde õnneks ei olnud.Sellegi poolest viidi ta haiglasse kontrolli. Runabout GP4 ja teiste sõitmata klasside tulemused anti välja I sõidus põhjal.

Runabout GP2 klassis tuli võitjaks soomlane Rami Tilenius, teine oli Tommi Mendolin ja kolmas Edigijus Kirillevitsus Leedust. SKI GP2 klassis ei jätnud maailmameister Mattias Reinaas midagi juhuse hooleks ja võttis sõidust ning etapilt ilusa võidu. Teine oli Tomi Mannonen Soomest ja kolmas oli lootustandev noorsportlane Marlon Tiik.

Runabout GP1 klassis oli teistest kiirem Mattias Siimann võttes etapivõidu. Teine oli Erki Laiakask ja kolmas Margus Kesküla. SKI GP1 klassis näitas oma selle aasta head vormi Marten Männi, kes edestas teisi sportlasi peaaegu ringiga. Teise koha võttis Soome sportlane Severi Salonen ja kolmas oli Kerto Kase. Jasmiin Üpraus, kelle võistlusklassi SKI Ladies GP1 sellel aastal Eestis ei ole, sõitis välja meestega võisteldes neljanda koha.

Pühapäevast ringrajapaatide võistlust häiris tugev tuul kuid kohtunikud tegid võistlustrassi klassidele OSY-400 ja F-125 nii ümber, et võistluse sai läbi viia ja sportlastele oli tagatud turvalisus. Noorteklassis GT-15 võidutses möödunud hooaja Euroopa meister Hendrik Arula Tartust, teiseks tuli Joonas Tristen Lootus ja kolmas oli Viljandi noor võidusõitja Paul Richard Laur.

GT-30 klassis ei lasknud oma veatu sõiduga esikohta käest möödunud hooaja EM-i ja MM-i hõbemedali omanik Kärol Soodla. Teise koha sõitis välja Erik-Rennes Pihlak ja kolmas oli Hilmer Wiberg Rootsist.

OSY-400 klassis näitas kiiret sõitu Rene Suuk kes võitis kõik kolm sõitu ja kindlustas sellega omale esikoha. Teine koht läks Lätti möödunud aasta Euroopa meistrile Janis Badaukisele ja kolmas koht kuulus Erko Aabramsile.

F-125 klassis võtsid omavahel mõõtu äsja MM-etapilt naasnud Marek Peeba ja Joonas Lember. Selle korrali tuli Lemberil tunnistada Peeba paremust ja võtta poodiumil vastu teise koha karikas. Kolmandaks tuli oma esimese F-125 võistluse teinud Viktoria Soodla.

Klassis F-4 võttis võidu Mathilda Wiberg Rootsist, teiseks tuli Niklas Parolis Lätist ja kolmas oli ainult ühes sõidus osalenud ja selle ka võitnud Stefan Arand. Esimesed kaks starti sõitis Stefan F-4 klassiga kaasa oma uhiuue F-2 treeningpaadiga, mis on sammuke lähemale kuninglikule F-1 klassile.

"Selle aasta võistlusega võib rahule jääda. Kui covidi aastatel maade ja sportlaste number kahanes, siis nüüd on see jälle kenasti kasvama hakanud. Tallinn Openist on saanud juba rahvusvahelise föderatsiooni UIM kalendrivõistlus ja loodame, et saame seda korraldada ka ärgmistel aastatel." võttis kordaläinud võistluse kokku peakorraldaja Algo Kuus.