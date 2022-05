Eesti saalihokikoondis alustab MM-valikturniiri

Alagrupikaaslasteks on Suurbritannia, Holland ja mitmekordne maailmameister Soome. Teises alagrupis mängivad võõrustaja Läti, Taani, Island ja Ukraina.

MM-ile pääsevad kolm paremat, kusjuures alagrupiturniirile järgnevad koheselt kohamängud ehk kui Eestil õnnestub edestada Suurbritanniat ja Hollandit (Soome alistamine pole reaalne), siis kohtutakse turniiri kolmanda koha mängus teise alagrupi teise koha omanikuga. Matši võitja tagaks koha MM-ile.

Just säärast stsenaariumit peab koondise peatreener Risto Lall kõige reaalsemaks. "Suurbritannia meeskonda kuulub rohkesti Rootsi madalamate liigade mängijaid ja mütsiga lööma ei saa neid minna. Hollandiga oleme paari aasta eest kohtunud ja võitsime selgelt. Soome vastu tuleb mäng lihtsalt ära mängida. Ajakava mulle pigem meeldib, sest esmalt kohtume Hollandi, siis Soome ja siis Suurbritanniaga, millele järgneb kohamäng," sõnas Lall.

"Kui enda alagrupis teise koha saavutame, siis kõige tõenäolisem vastane kolmanda koha mängus on Taani. Läti mängib kodus ja on alagrupi võidule suursoosik. Island on must hobune, sest neil on samuti rohkelt Rootsis kogemusi omavaid mängijaid ja polnud viimati nendega kohtudes sugugi kehv. Aga kui vastaseks on Taani, siis tuleb kõva lahing. Neil on sarnaselt meile noorem koosseis, kui mullusel MM-il," jätkas ta.

Detsembris Soomes toimunud MM-il kohtusid Eesti ja Taani 1/8-finaalis ning Lalli juhendatud meeskond sai magusa 5:3 võidu, millega võeti revanš 2018. aasta MM-i 1/8-finaali eest, kus Taanilt 2:3 lüüa saadi. 2016. aasta MM-il kaotas Eesti Taanile lisaajal 5:6 ning 2020. aasta MM-i valikturniiril tehti 6:6 viik. Ühist lähiajalugu on, nagu näha, rohkesti.

Võrreldes mulluse MM-iga on Eesti koosseis noorem. Rootsis saalihokihariduse saanud väliseestlasi on koosseisus kõigest kolm. 15. mail 38. sünnipäeva tähistanud meeskonna kapten Roman Pass sihib karjääri 11. MM-finaalturniiri, aga üldisemas vaates on Eesti kooseis nooremapoolne.

"Rootsist on mängijaid vähem, sest MM-valikturniiri nihkus koroonaviiruse tõttu veebruarist maisse ja mitmel mehel olid siia tehtud pikaaegsed reisiplaanid. Noori on meeskonnas rohkem ja kogemust vähem, aga eeldan ja loodan, et ka selles võistkonnas on olemas mängijad, kes suudavad ja tahavad vastutust võtta," sõnas Lall.

"Talvisel MM-il mitmed need noored ju esile tõusid. Koguni niivõrd hästi, et mängisid turniiri käigus kogenumad kolleegid pingile. Eks see nii peabki ju spordis käima, et nooremad kasvavad peale. Nüüd on neil hea hetk ent näidata, sest kellegi teise peale loota pole. Usun, et nad saavad hakkama," rääkis ta.

MM-valikturniir toimub saalihoki uudse formaadi järgi, kus mänguaja pikkus on 3x15 minutit (seni 3x20 minutit) ning võistkonda kuulub 15 väljakumängijat ja kaks väravavahti (seni 18+2). Rahvusvaheline Saalihokiliit (IFF) soovib seeläbi tasandada suuri tasemevahesid (loe: muutuda telesõbralikumaks) ja vähendada võistkondade lähetamisega seotud kulusid.

Lall suhtub uude formaati ettevaatlikult. "Mängu tõehetk ehk kolmandiku viimased viis minutit, kus tegutseda tuleb väsimuse foonilt, võetakse ära. Kaotusseisu jäämise vältimine muutub tähtsamaks, sest mäng on lühike ja aeg läheb kiiresti. Meie vaatevinklist on plussiks väravavahid Rainer Kalde ja Daniel Vaigur, kelle õnnestumine 15-minutilisel perioodil võiks olla suurem, sest nad suudavad parema keskendumise läbi füüsiliselt lõpuni mängida," sõnas Lall.

"Isiklikult ma formaadimuutust ei poolda, sest pikema mängu jooksul on treeneri võimalik muudatustega midagi parandada, mis lühikeses aga raskem. Lisaks on valikus vähem mängijaid ning kui on soov tegutseda kolme viisikuga – alagrupis me tahame seda kindlasti teha – peavad kõik 15 mängijat olema hõivatud ja vangerdamisruumi pole," lisas 2017. aastast Eesti meeskonda juhendav Lall.

Eesti alustab Valmieras peetavat MM-valikturniiri kolmapäeval kell 17 matšiga Hollandi vastu. Neljapäeval kell 17 kohtutakse Soome ja reedel kell 12 Suurbritanniaga. Kohamäng toimub laupäeval.

Olgu lisatud, et väike šanss MM-ile pääsemiseks säilib ka juhul, kui Eesti meeskond lõpetab valikturniiri neljandana, sest MM-il pälvib pileti ka kolme Euroopa tsooni valikturniiri neljanda koha omanikest parim (võrdlus tehakse alagrupiturniiri põhjal).

Eesti koondmeeskonna tulemused senisel 13 MM-finaalturniiril: 11. (1996), 10. (1998), 11. (2000), 12. (2002), 12. (2004), 11. (2006), 8. (2008), 7. (2010), 9. (2012), 8. (2014), 8. (2016), 10. (2018) ja 8. koht (2021).