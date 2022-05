Briti võimud näitasid rohelist tuld ja Chelsea vahetabki omanikku

"Pärast [klubi senisele omanikule] Roman Abramovitšile sanktsioonide määramist, on valitsus töötanud kõvasti selle nimel, et Chelsea saaks jalgpallis jätkata," teatati Suurbritannia valitsuse avalduses. "Aga me oleme kogu aeg väitnud kindlalt seda, et klubi pikaajaline tulevik on võimalik vaid uue omaniku käe all."

"Suure töö järel oleme veendunud, et müügitulu ei too kasu Roman Abramovitšile ega ühelegi teisele sanktsioonide all olevale isikule. Alustame nüüd protsessi tagamaks, et saadud tulu kasutatakse Ukrainas humanitaareesmärkidel, toetamaks sõja ohvreid."

Teisipäeval näitas omalt poolt rohelist tuld ka Inglismaa jalgpalli kõrgliiga ja nüüd on kõik formaalsed takistused tehinguks ületatud. Abramovitš langes Suurbritannias sanktsioonide alla pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse. Riik võttis klubi üle kontrolli ja määras mullusele Meistrite liiga võitjale 31. maini kehtiva erilitsentsi.

Mai alguses kinnitas Chelsea jalgpalliklubi, et klubi müüakse 4,25 miljardi naelsterlingi eest uuele omanikegrupile, mida juhib USA ärimees Todd Boehly. Lisaks talle saavad Chelsea omanikeks ka Clearlake Capitali nimeline ärikonsortsium, samuti veel üks USA ärimees Mark Walter ja Šveitsi ärimees Hansjörg Wyss.

Chelsea teatel maksavad uued omanikud klubi eest 2,5 miljardit naelsterlingit ning lisaks investeerivad staadionisse, klubi naiskonda, akadeemiasse ja klubi sihtasutusse täiendavad 1,75 miljardit naela.

Lisaks Boehly juhitud grupile tundsid huvi Chelsea soetamise vastu ka Briti miljardär Jim Ratcliffe ning veel mitmed konsortsiumid eesotsas NBA klubi Boston Celticsi kaasomaniku Stephen Pagliuca ja endise British Airwaysi juhi Martin Broughtoniga, samuti Chicago Cubsi pesapalliklubi omav perekond Ricketts.