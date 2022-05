Selgus Eesti võrkpallikoondise koosseis mänguks Tšehhiga

Eesti meeskonna peatreener Fabio Soli teatas reede õhtul need 14 mängijat, kes Tšehhi vastu koosseisu pääsesid. "Püüame Kuldliigas töös hoida suurt gruppi mängijaid ning seetõttu on tänane valik just selline," lausus ta saateks.

"Tegin valiku viimaste kontrollmängude põhjal ja need mängijad on minu hinnangul hetkel parimas vormis. Järgmises mängus on mõningad muudatused, et kõik mehed saaksid Kuldliigas end proovile panna ja oma riigi esindamise tunde kätte."

"Pikas vaates on see koondisele samuti kasulik, kui võimalikult paljud mehed saavad end proovile panna. Minu jaoks on tähtis anda ka noortele võimalus õigel moel, sest nende arendamine on suve esimese poole üks peamisi ülesandeid," lisas juhendaja.

Eesti koondise koosseis mänguks Tšehhiga:

Sidemängijad: Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Markus Uuskari, Mihkel Varblane

Nurgaründajad: Albert Hurt, Kevin Saar, Stefan Kaibald, Märt Tammearu, Martti Juhkami

Temporündajad: Alex Saaremaa, Mart Naaber, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter