TÄNA OTSE | Eesti võrkpallikoondis alustab Kuldliigat Tšehhi vastu

Euroopa võrkpalli kõrgemasse seltskonda kuuluv Eesti mängib samas alagrupis Belgia, Tšehhi ja Lätiga. Kõigepealt on kodus vastaseks Tšehhi meeskond, kes nagu ka Eesti, oli mullu üks EM-finaalturniiri võõrustajatest.

Kui Eesti jäi oma alagrupis viimaseks, siis Tšehhi pääses kahe võidu ja kolme kaotusega viimasena edasi kaheksandikfinaali, kus saadi üllatuslikult jagu olümpiavõitjast Prantsusmaast 3:0. Veerandfinaalis kaotati küll Sloveeniale 0:3.

"Meile tuleb vastu väga hea meeskond," sõnas Eesti peatreener Fabio Soli kohtumise eel ERR-ile. "Ma arvan, et see on meile kasulik, sest ma pean nägema Eesti koondist pingelises olukorras. Ma arvan, et Tšehhi koondis paneb meile surve peale. Seega, tahan näha oma mehi surve all tegutsemas."