Eesti võrkpallikoondis pidi Kuldliiga avamängus tunnistama Tšehhi paremust

Esimeses geimis asus Eesti Markus Uuskari serviässadest 3:1 ette, kuid Tšehhi pääses kiiresti järele. Seisult 10:10 kasvatas Tšehhi juba edumaad jõudsalt ning tänu headele servidele sai seisuks 13:18. Esimene geim lõppes eestlastele 18:25 kaotusseisus. Martti Juhkami teenis kuus punkti, Henri Treial ja Uuskari mõlemad kaks punkti.

Tasavägisemaks kujunes teine geim, kui kumbki vastasel pikalt eest ära ei lubanud minna. Eesti 20:18 juhtimisel jätkati kordamööda punkte noppides, seisul 26:25 sai kodutiim palli kaitses hästi kätte ning nii vormistas Eesti teise geimi lõppseisuks 27:25.

Samas rütmis jätkus ka kolmas geim, kuid Eesti 14:16 kaotusseisult sai hea hoo sisse Tšehhi, kes enam edu käest ei andnud ning võitis kohtumise kolmanda geimi 25:18.

Kuigi tasavägist mängu näidati ka neljandas geimis, siis otsustavasse viiendasse geimi Eesti enam mängu viia ei suutnud. Viigiseisust 22:22 Tšehhi enam Eestile võimalust ei andnud ning võitis kohtumise 3:1.

Laupäeval läheb Eesti koondis kell 15.30 vastamisi Lätiga.

Eesti algkoosseis: Renet Vanker, Markus Uuskari, Martti Juhkami, Märt Tammearu, Henri Treial, Alex Saaremaa, Silver Maar

Eesti koondise koosseis mänguks Tšehhiga:

Sidemängijad: Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Markus Uuskari, Mihkel Varblane

Nurgaründajad: Albert Hurt, Kevin Saar, Stefan Kaibald, Märt Tammearu, Martti Juhkami

Temporündajad: Alex Saaremaa, Mart Naaber, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter

Enne mängu:

Euroopa võrkpalli kõrgemasse seltskonda kuuluv Eesti mängib samas alagrupis Belgia, Tšehhi ja Lätiga. Kõigepealt on kodus vastaseks Tšehhi meeskond, kes nagu ka Eesti, oli mullu üks EM-finaalturniiri võõrustajatest.

Kui Eesti jäi oma alagrupis viimaseks, siis Tšehhi pääses kahe võidu ja kolme kaotusega viimasena edasi kaheksandikfinaali, kus saadi üllatuslikult jagu olümpiavõitjast Prantsusmaast 3:0. Veerandfinaalis kaotati küll Sloveeniale 0:3.

"Meile tuleb vastu väga hea meeskond," sõnas Eesti peatreener Fabio Soli kohtumise eel ERR-ile. "Ma arvan, et see on meile kasulik, sest ma pean nägema Eesti koondist pingelises olukorras. Ma arvan, et Tšehhi koondis paneb meile surve peale. Seega, tahan näha oma mehi surve all tegutsemas."