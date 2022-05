Tsonga karjäär lõppes kaotusega Ruudile, edasi ka Rubljov

37-aastane Tsonga oli juba varem teatanud, et Prantsusmaa lahtised jäävad tema viimaseks turniiriks. "Minu keha ütleb mulle, et ma ei saa enamat, kui ta mulle annab. Ma otsustasin, et pean lõpetama siis, kui saan seda hetke ise valida," lausus Tsonga aprilli alguses ühismeedia postituses.

Tsonga kaotas Ruudile tulemusega 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 2:6, 6:7 (0:7). Seejuures vigastas prantslane viimases setis õlga ja palus veel enne kiiret lõppmängu arsti väljakule.

Karjääri jooksul 18 ATP turniiri võitnud prantslane pääses 2008. aastal Austraalia lahtiste finaali, kus jäi alla sel hetkel oma karjääri esimese suurturniiri võitnud Novak Djokovicile.

2011. aastal kaotas ta ATP aastalõputurniiri finaalis Roger Federerile, aga võitis 2008. aastal Pariisi Mastersi ja 2014. aastal Kanada lahtised ehk kõrgeima kategooria ATP turniirid.

Samuti pääses ta 2012. aasta Londonis koos Michael Llodraga paarismängus olümpiafinaali, kus tuli alla jääda ameeriklastest vendadele Bob ja Mike Bryanile. 2017. aastal kuulus Tsonga Prantsusmaa võidukasse Davise karikameeskonda.

Ruudi kõrval sai maailma esikümnesse kuuluvatest mängijatest edasi teise ringi ka venelane Andrei Rubljov (ATP 7.), kes alistas lõuna-korealase Kwon Soon-woo (ATP 71.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4.