Eesti korvpallikoondis peab EM-il ilmselt hakkama saama ka Antetokounmpoga

Kreeka korvpallikoondise mänedžer Nikos Zisis rääkis kodumaa meediale antud intervjuus, et meeskonna täht Giannis Antetokounmpo on andnud suusõnalise nõusoleku Kreekat EM-finaalturniiril esindada.

Kahekordne NBA põhihooaja kõige väärtuslikum mängija ning mullune finaalseeria MVP on Kreeka A-koondist esindanud alates 2014. aastast ning käinud rahvusmeeskonnaga nii 2015. aasta EM-il kui 2019. aasta OM-il. 2017 jäi Antetokounmpol EM-il vigastuse tõttu mängimata.

Zisis rääkis Kreeka ringhäälingule ERT, et koondis ootab NBA tähte seekordsel EM-finaalturniiril taas endi ridadesse. "Tahtsin, et Giannisel läheks NBA play-off'is hästi. Külastasime teda Milwaukees ja oleme veendunud, et ta tahab suvel rahvuskoondist esindada," kinnitas Zisis.

"Isegi, kui ta oleks meistriks tulnud, oleks ta rõõmsalt olnud nõus meie eest mängima," lisas Zisis. "Laseme tal nüüd puhata ja seame seejärel üles uue kokkusaamise, et tema koht meeskonnas kinnitada."

Kreeka kuulub EM-finaalturniiril C-alagruppi koos Horvaatia, Itaalia, Suurbritannia, Ukraina ja Eestiga. Kreeka ning Eesti lähevad Milanos vastamisi alagrupiturniiri viimases voorus 8. septembril.