TÄNA OTSE | Kas Soome alistab Tšehhi ja võidab alagrupi?

Soome on B-grupis enne viimast mängu liidripositsioonil 16 punktiga ja taganud juba edasipääsu veerandfinaali. Võidu korral Tšehhi üle kindlustaksid nad alagrupivõidu. Siiani on Soome jäähokikoondis kaotanud vaid Rootsi koondisele. Rootsi paikneb grupis teisel kohal 15 punktiga. Tšehhi on 13 punktiga kolmas ning enne viimast mängu on nende edasipääsemine samuti kindlustatud.