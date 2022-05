Session toob juunis Tallinna maailma parimad trikiratturid ja rulatajad

Juuni teisel nädalal aset leidev Simple Session toimub tänavu 22. korda ning toob Põhja-Tallinnas asuvasse Põhjala Kultuuritehasesse kokku parimad rulatajad ja trikiratturid üle maailma. "Meil on eriti hea meel olla tagasi mõnusa vibe'iga Põhjalas, kuhu oleme ehitamas veelgi võimsamat skatepark'i ning ootame võistlema BMX-ratturite ja rulasõitjate täielikku koorekihti, sealhulgas paljusid varasemate aastate tšempioneid," sõnas Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre.

Simple Sessioni rula- ja BMX-i kvalifikatsioonisõidud ja finaalid toimuvad juuni teisel nädalavahetusel, 11. ja 12. juunil Põhjala Kultuuritehases. Võistluspargi disainis ka tänavu USA-st pärit Nate Wessel, keda peetakse oma alal maailma parimaks ning kes on aidanud Simple Sessioni parke ehitada juba alates 2007. aastast. Võrreldes eelmise aastaga on tänavune Simple Sessioni võistluspark korraldajate sõnul suurem ja rohkemate võimalustega. Wesseli disainitud park loob unikaalse mänguruumi, et näha nii võimsaid pargitrikke kui ka tänavasõidu tehnilisemat laadi sõidustiili. Võitjateks kroonitakse sõitjad, kes suudavad mõlemad maailmad oskuslikult ühendada.

Lisaks põhiprogrammile toimub kogu festivalinädala vältel Tallinnas ka mitmeid teisi tegevusi. 8. ja 9. juunil suundub festival tagasi tänavaspordi juurte juurde ning viib programmi avalikku linnaruumi. Kolmapäeval on kõik rulasõitjad ja trikiratturid oodatud Vabaduse väljakule, kus koostöös Visit Estoniaga korraldatakse hüppevõistlus üle tünnisauna. Neljapäeval kutsub festival kõiki sõitjaid ja fänne Viru Keskuse Hämariku treppidele, kus leiab aset street jam. Paralleelselt kvalifikatsioonisõitudega toimub laupäeval Põhjala Kultuuritehases ka samanimeline turg ja esmaspäeval, 13. juuni õhtul leiab aset tüdrukute rula-töötuba.

Päevase programmi kõrval toimuvad ka juba legendaarseks saanud Simple Sessioni järelpeod. Festivali õhtune vöönd stardib kolmapäeval Telliskivis asuvas D3 ning jätkub alates neljapäevast klubis Hollywood. Nelja päeva jooksul astuvad lavalaudadele kohalikud ning välismaised artistid, sealhulgas 5MIINUST, Pluuto, Olsen Twins, Reed Stark ja paljud teised.

Lisainfo Simple Sessioni kohta koos kinnitatud sõitjate, programmi ja piletiinfoga on leitav festivali kodulehelt aadressil session.ee.