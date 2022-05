Raplas selguvad Eesti meistrid 10 km maanteejooksus

Rapla 10 kilomeetri pikkune rada on tuntud oma kiiruse poolest ja seetõttu toimuvad siin juba kolmandat korda ka Eesti meistrivõistlused 10 km maanteejooksus, kus tänavu osaleb 41 Eesti tippjooksjat. Päeva viimasele ja suurima osavõtjaskonnaga jooksule antakse start kell 13.40.

Jooksule saab end registreerida veel kolmapäeva õhtuni. Ka võistluspäeval on võimalik end jooksule registreerida.

Võistluspäeva esimene start antakse juba kell 9.30, kui jooksma asuvad maratoni distantsile registreerunud. 42,2 kilomeetrit joostakse neljal ringil, täpsem rajakaart on leitav jooksu kodulehe päisest.

Kell 10.00 alustavad Sadolin spordihoone juures lastejooksud, mis ootavad kõiki kuni 12-aastaseid lapsi jooksma. Distantsid on 300-600 meetrit. Iga laps saab lõpus medali ja maitsva sisuga auhinnakoti. Lisaks autasustatakse 11-12-aastaste jooksu kolme paremat.

Selveri parklas asuvast võistluskeskusest antakse teine stardipauk kell 11.00 teist aastat toimuvale noortejooksule, mille raames saavad mõõtu võtta kõik 7-26 aastased noored. Eelmise aasta särgiga tulijaid ootab finišis väike lisaboonus.

Kümme minutit pärast noorte startimist saavad rajale ka 5 km rahvadistantsist osavõtjad, kus sel aastal paremusjärjestust ei selgitata ning lõpuprotokoll on tähestikulises järjekorras. Loodame, et see toob rajale rohkem ka neid, kellele võistlusmoment ei ole oluline.

Kell 13.30 on aeg startida poolmaratonist osavõtjatel. 21,1 kilomeetrit joostakse juba tuttaval kahel ringil.

Esimese suurema juubeli tähistamiseks on võistluskeskusesse Rapla Selveri juures loodud tõeline spordipeo melu. Muusikat tuleb mängima Rapla kohalik bänd Spido, jalga saab puhata suures Saku peorekkas ja kehakinnitust toiduautost. Oma telkidega on kohal mitmed koostööpartnerid ning kohapeal teeb otseülekannet Tre raadio. Õhtul, kui jooksud on joostud, toimub Tammemäel tasuta sissepääsuga Raplamaa laulu- ja tantsupidu, kuhu soovitame minna mõnusat perepäeva jätkama.