Ogier jahib Keenia ralli võitu ka sel aastal

Kaheksakordset maailmameistrit Ogier'd asendab Sardiinia rallil Esapekka Lappi, kes sõitis GR Yarise tiimis eelmisel nädalavahetusel Portugali MM-rallil.

Toyota kinnitas esmaspäeval, et prantslane on tagasi autoralli MM-sarja kuuendaks etapiks Keenias (23.–26.juuni). Tema meeskonnakaaslasteks on punktitabeli liider Kalle Rovanperä, kes võttis kolmanda järjestikuse etapivõidu Portugalis, ning Elfyn Evans.

Eelmisel aastal sai Ogier Keenias ootamatu võidu, kui rallit pikalt juhtinud Thierry Neuville (Hyundai) pidi vedrustuse purunemise tõttu võistluse lõpetama. Neuville katkestas viimase päeva hommikusel kiirustestil, kui sõitis kivile otsa. Seejärel tekkis Ogier'l oma võimalus ning ta võitis Keenia ralli 21,8-sekundilise eduga meeskonnakaaslase Takamoto Katsuta ees.

2022. aasta Safari rallil on kavas 19 kiiruskatset kogupikkusega umbes 365 kilomeetrit.