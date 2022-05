Võimas mängu algus aitas Bostonil ida finaalseeria viigistada

Kui eelmises mängus juhtis Miami avaveerandi järel 39:18, oli nüüd Bostoni kord: Celtics läks juhtima 26:4, Heat viskas esimesest 16 viskest mööda 15 ja avaveerand kuulus võõrustajatele tulemusega 29:11. Teisel veerandajal kasvatas Boston edu 27 punktile, kolmandal oli tablool korraks ka nende 32-punktine edu.

16 vabaviskest 14 tabanud Jayson Tatumi arvele jäi 31 punkti, kaheksa lauapalli ja viis resultatiivset söötu. Miami algviisiklased viskasid esmaspäeval kokku vaid 18 punkti, tiimi resultatiivseim oli 23 punktiga Victor Oladipo.

Boston on play-off'is pärast kaotatud mängu võitnud kõik viis kohtumist. Peatreener Ime Udoka sõnul on tähtis leida järjekindlus. "Peame pärast võitu edasi liikuma sama energiaga, mille leiame pärast kaotust. See on nüüd kolmemänguline seeria: me ei saa lihtsalt meelelaadi pea peale pöörata, kui oleme kaotanud ja veidi lootusetuks muutunud," sõnas Udoka.

Seeria viies mäng toimub kolmapäeval Miamis.