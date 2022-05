Liivakuningas Nadal alustas Prantsusmaa lahtiseid kindla võiduga

Legendaarne hispaanlane veetis maailma 82. reketiga Philippe Chatrier' nime kandval turniiri peaväljakul kaks tundi ja neli minutit. 11 murdepallist realiseeris Nadal neli, oma pallingu kaotas ta ühe korra. Mängu jooksul sooritas maailma viies reket 27 äralööki Thompsoni 14 vastu, austraallane tegi 29 lihtviga (Nadal 21).

"Minu jaoks on imeline taas sellel väljakul mängida. Olen selle võiduga rahul, esimene ring on alati eriline," ütles Nadal pärast võitu. "Kolmes setis võita on hea algus. On asju, mida võiksin teha paremini ja pean tegema paremini. Aga see on positiivne algus."

Teises ringis läheb 21-kordne slämmiturniiride võitja vastamisi turniirile vabapääsme saanud prantslase Corentin Moutet'ga, kes oli avaringis neljas setis üle 2015. aasta võitjast Stanislas Wawrinkast.

Asetusega mängijatest langes esmaspäeval konkurentsist ameeriklane Reilly Opelka (ATP 17.), kes jäi tund ja 51 minutit kestnud mängu järel 6:7 (5), 2:6, 3:6 alla serblasele Filip Krajinovicile (ATP 55.).