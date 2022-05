Varik ja Kunnas jätkavad MM-sarjas teisel kohal

Eesti esipaaril hakkas viltu vedama juba enne etapi algust, kirjutab msport.ee. Kogu meeskonda tabas salapärane viirus ja kõige kõvemini sai pihta just Kert Varik, kes tundis end laupäeval enne treeningute algust väga halvasti. Õnneks suudeti Varik etapi alguseks jalgele tohterdada ja mehed said etapist osa võtta. Oma kvalifikatsioonigrupis suutsid Varik ja Kunnas võtta viienda koha, lunastades sellega stardikoha esiritta. Teises grupis suutsid sama tulemuse välja sõita Gert Gordejev ja Kaspars Stupelis.

Pühapäeval toimunud esimene võistlussõit ei läinud kummalgi meie paaril nii nagu nad oleks soovinud. Variku ja Kunnase tsiklit tabasid probleemid küttesüsteemiga ning tuli õnnelik olla, et üldse finišisse jõuti. Vaatamata probleemidele suutsid mehed sõidu lõpetada kümnendana ja teenisid tähtsaid punkte. Ka Gordejev ja Stupelis olid avasõidus hädas tehnikaga ja neil läks nii kehvasti, et finišisse ei jõutudki. Sõidu võitsid Koen Hermans ja Nicolas Musset (Holland, Prantsusmaa), teise koha said Etienne Bax ja Ondrej Cermak (Holland, Tsehhi) ja kolmanda koha Gert Van Werven koos Ben Van Der Bogaartiga (Holland).

Teiseks sõiduks olid Varik ja Kunnas tsikli korda saanud ning meestel õnnestus võidelda kõrgemate kohtade eest. Vaatamata nigelale stardile suutis duo sõidu lõpuks neljandana lõpetada. Ka Gordejevi ja Stupelise sõiduvahend pidas teise sõidu vastu. Hea stardi järel olid mehed esikümnes, kuid teise paari sõidueksimus kukutas nad viimaste sekka. Sealt suudeti lõpuks hea hooga tulla kaheteistkümnendaks. Võidu võtsid teisest sõidust Julian Veldman ja Glenn Janssens (Holland, Belgia), teise koha teenisid Hermans ja Musset ning kolmanda koha Marvin Vanluchene ja Robbie Bax (Belgia, Holland).

Etapi kokkuvõttes tulid Varik ja Kunnas 29 punktiga viiendale kohale. Gordejev ja Stupelis olid üheksa punktiga seitsmeteistkümnendad. Hooaja esimese etapivõidu teenisid 47 punktiga Hermans ja Musset, teise koha said 34 punktiga Veldman ja Janssens ning kolmanda koha 34 punktiga Van Werven ja Van Der Bogaart. Sarja kokkuvõttes on liidrikohal 74 punktiga Bax ja Cermak. Varik ja Kunnas on 71 punktiga teisel kohal ning Van Werven ja Van Der Bogaart 67 punktiga kolmandal kohal. Gordejev ja Stupelis on kahe etapi järel 25 punktiga 16. kohal.

Järgmine etapp sõidetakse 25. juunil ränkraskel Lommeli krossirajal Belgias.