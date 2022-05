Hannes Soomer jätkab pärast Portugali etappi punktitabeli kaheksandal kohal

Supersport sarja kolmanda MM-etapi teine võistlussõit pakkus põnevat vaatemängu, mis kulges kohe-kohe avaneda ähvardavate taevaluukide all. Võistluse keskpaigas näis, et seekord nopib klassis World SSP võidu Türgi tsiklimees Can Oncu (Kawasaki), kuid stardis liidripositsioonilt tahapoole pudenenud Dominique Aegerter (Yamaha) sõitis end võistlejaterivi etteotsa tagasi ja võttis viienda võidu.

Teise koha saavutas Kyle Smith (Yamaha), kes alustas sõitu seitsmeteistkümnendalt stardipositsioonilt ja kolmandana lõpetas laupäeval teise koha teeninud Lorenzo Baldassarri (Yamaha).

Kaheteistkümnendalt kohalt startinud Hannes Soomer tegi väga hea lähte, tõustes üheksandale kohale ja ehkki Triumphi meeskonnas sõitev eestlane suutis end kolmandal ringil isegi kaheksandaks nahistada, tuli hakata niiskeks muutuval rajal kohti aegamisi ära andma, mistõttu lõpetas mees võitluse lõpuks kaheteistkümnendal kohal, nagu poleks teist starti vahepeal toimunudki.

"Kärbitud võimsusega näib esikümne lõpp ja teise algus meie tänane lagi olevat," nentis Hannes pärast sõitu. "Kaotasime siin Yamahadele ringi kohta sekundi jagu, mida on seadistuste osas keeruline tagasi teha."

Öeldut tõestab ka Soomeri kukkumine esimeses sõidus, sest liidrite tempos püsimiseks tuleb Triumphi sõitjatel rohkem riskeerida. Pisikest lohutust pakub seejuures ehk teadmine, et stabiilsete esitustega on Hannes pärast kolmandat etappi punktitabelis kaheksandal kohal, olles uute tootjate arvestuses Nicolo Bulega ja Niki Tuuli järel kolmas.

Soomeri meeskonnakaaslane Stefano Manzi on punktitabelis kaheteistkümnendal kohal ja seda eeskätt ohtrate katkestamiste tõttu, sest tänagi tuli võistlus ebaõnnestunud rehvivaliku tõttu pooleli jätta. Järgmine ehk neljas etapp leiab aset juuni teisel nädalavahetusel Itaalias.