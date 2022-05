Kubassova koduklubi tõusis kümneliikmelisse Itaalia kõrgliigasse

Como alistas hooaja lõpetuseks ligi 1400 pealtvaataja silme all tabeli viimase naiskonna Roma CF-i 5:0 ning säilitas lähima jälitaja Brescia ees ühepunktilise edu, vahendab Soccernet.ee.

Varem regulaarselt põhikoosseisu kuulunud Kubassova pärast 3. aprilli enam vigastuse tõttu väljakul ei käinud. Ta lõi liigahooaja kokkuvõttes 19 mänguga viis väravat.

Naiste Serie A on alates järgmisest hooajast täisprofessionaalne liiga kümne võistkonnaga. Como tulevased konkurendid on näiteks Juventus, AS Roma, AC Milan, Sassuolo ja Inter.