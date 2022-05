TÄNA OTSE | Kas Taani suudab Kanada hokikoondist üllatada?

Kanada hokikoondise tugevust arvestades võiks sellest mängust oodata ühepoolset kohtumist, aga tegelikult on Taani näidanud end viimastel aastatel ohtliku vastasena kõigile ja meeskond on kahtluseta üllatusvõimeline. Pekingi OM-il alistas Taani näiteks Tšehhi ja Šveitsi.

Kanada on seni kaotanud viiest kohtumisest vaid ühe, kui 6:3 jäädi alla Šveitsile. Taani on pidanud vastu võtma kaks kaotust. 12 punktiga hoiab Kanada praegu A-grupis kolmandat kohta, Taani on üheksa punktiga neljas. Liider on 18 punktiga Šveits, teist positsiooni hoiab 15 punktiga Saksamaa.

Kanada ja Taani kohtumisega samal ajal peetakse ka B-grupi kohtumine Austria ja Suurbritannia vahel.