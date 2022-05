Võrkpalli rahvuskoondiste mänge näeb ERR-i kanalites

ERR-i omandatud teleõiguste hulka kuuluvad 2022. aasta Eesti meeste ja naiste koondiste mängud Kuld- ja Hõbeliigas, augustis toimuvad meeste EM-valikmängud ning 2023. aasta kodune naiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. Esimene ülekanne toimub juba sel kolmapäeval, 25. mail, mil Tartus kohtuvad Eesti ja Tšehhi rahvusmeeskonnad.

Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur ootab koostööst rahvusringhäälinguga võrkpallile palju kasu. "Võrkpallipere on elevil, sest koostööst kõige suurema kogemusega ja võimekusega sporditoimetusega ootame võrkpalli kajastuse hüppelist kasvu mitte ainult rahvuskoondiste tasemel. Samuti on meie jaoks väga oluline ajaloolise koduse naiste EM-finaalturniiri võrkpallirahvani toomine ja usun, et ERR-i kanalid on selleks parim võimalik viis," ütles Pevkur.

"Tahan tänusõnad öelda ka Duo Mediale, kes seni meie koondiste mängud telepublikuni tõi ja kellega koostööd jäävad meenutama Eesti võrkpalli edukad aastad nii saalist kui teleekraanide tagant," lisas alaliidu president.

ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna tunneb heameelt, et ETV kanalites näeb taas tipptasemel võrkpalli. "Tore, et võrkpalli rahvuskoondiste mängud on tagasi ETV kanalites. Lisaks koondisemängudele vahendab ERR ülekandeid ka meile olulistest klubivõrkpallimängudest ning toob ekraanile rahvuskoondiste esitused 2023. aasta EM-finaalturniiridelt."

CEV Kuldliiga ülekannete ajad ERR-i kanalites:

25. mai - Võrkpalli Kuldliiga. Eesti - Tšehhi 17.50 ETV2

28. mai - Võrkpalli Kuldliiga. Läti - Eesti 15.20 ETV

1. juuni - Võrkpalli Kuldliiga. Eesti - Belgia 17.50 ETV2

5. juuni - Võrkpalli Kuldliiga. Belgia - Eesti 19.50 ETV2

8. juuni - Võrkpalli Kuldliiga. Eesti - Läti 19.50 ETV2

11. juuni - Võrkpalli Kuldliiga. Tšehhi - Eesti 16.50 ETV2

CEV Hõbeliiga ülekannete ajad ERR-i kanalites:

8. juuni - Võrkpalli naiste Hõbeliiga. Eesti – Rootsi 16.50 ETV2

12. juuni - Võrkpalli naiste Hõbeliiga. Rootsi - Eesti 15.50 ETV2

15. juuni - Võrkpalli naiste Hõbeliiga. Eesti - Sloveenia 17.50 ETV2

22. juuni - Võrkpalli naiste Hõbeliiga. Eesti - Luksemburg 17.50 ETV2

25. juuni - Võrkpalli naiste Hõbeliiga. Eesti - Portugal 17.50 ETV2