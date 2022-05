Tartu rattaralli viib osalejad esimest korda Peipsi äärde

Tartu Rattarallil on esimest korda võimalik valida sõitmiseks 27 km. "Tänavu oli rajamuudatusest tingituna võimalik esimest korda kõige lühem distants päriselt ellu kutsuda. See on selline mõnusa pikkusega rada, kust osa saavad võtta tõepoolest kõik. Rajal on ka paar 2,5 km pikkust kruusalõiku ehk hästi sobib see ka maastikurattaga sõitmiseks," selgitas võistluse peakorraldaja Indrek Kelk.

Start kõige lühemale distantsile antakse Eesti Rahva Muuseumi (ERM) B-parklast kell 9.30. Rada kulgeb marsruudil Eesti Rahva Muuseum-Savikoja-Luunja-Tartu, Turu tn.

Start 60 km läbijatele antakse samuti ERM-i B parklast. Esimene stardilaine läheb teele kell 10.00. Sel aastal on poolpikal distantsil neli stardilainet vastavalt eeldatavale sõiduajale. Võimalik on liituda ka tempogrupiga, et sõita rallit koos ratturitega, kes liiguvad sarnasel kiirusel. Lisaboonuseks on kogenud grupijuhi nõuanded ja toetus kogu sõidu vältel. Tempogrupid lähevad rajale teise ja kolmanda laine kõige lõpust.

Tempogrupiga liitumise võib otsustada hiljemalt sõidu hommikul vahetult enne starti. Selleks, et juhendajad teaksid umbkaudset gruppide suurust, tuleb osalejatel vastata infokirjale.

Rada suundub: Eesti Rahva Muuseum-Kõrveküla-Lähte-Vedu-Kauda-Luunja-Tartu, Turu tn.

Sel aastal kuulub Tartu rattaralli 128 km distants Gran Fondo sarja. 128 km distantsile registreerunud ratturid loetakse automaatselt sarja osalejateks. Kui on soov sarjas osaleda, tuleb startida rallipäeval oma vanusele vastavast stardigrupist. Vanusepõhised stardiajad leiab programmist.

Rattaralli 128 km saab alguse samuti ERM-i B parklast. Esimene start on 11.00 ning kokku on viis stardilainet. Nii nagu 60 km puhul, on ka pikal distantsil võimalik liituda tempogrupiga. Valikus on kolm erineva sõidukiirusega tempogruppi, mis stardivad viimases laines pärast vanusegruppe. Tempogruppides sõitjad ei osale vanuseklasside arvestuses.

Ratturid sõidavad: Eesti Rahva Muuseum-Kõrveküla-Lähte-Kaiavere-Alatskivi-Kolkja-Varnja-Koosa-Luunja-Tartu, Turu tn.

Päev enne Rattarallit, 28. mail, toimuvad lastesõidud Turu tänaval.

Rattanädal saab alguse profiratturitele mõeldud Tour of Estoniaga (26.–28. mai). Avaetapp on neljapäeval, 26. mail, mil Tallinna lauluväljaku ümbruses sõidetakse 3,7-kilomeetrine proloog. Reedel, 27. mail pedaalitakse traditsiooniline Tallinna-Tartu GP (192,6 km). Viimane etapp on 28. mail Tartu GP (164,8 km).

Esimest korda toimub 28. mail ka rahvusvaheline naisratturite ühepäevasõit Ladies Tour of Estonia (111,7 km)