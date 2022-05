Elvas toimuval noorte sportkeegli MM-il sündis kaks uut maailmarekordit

Naiste kuni 23-aastaste võistkondliku maailmarekordi püstitasid 3650 punktiga sakslased Luisa Ebert ja Bianca Zimmermann, ületades eelmist 80 punktiga. Ebert ütles peale võitu antud intervjuus: "See ei ole lihtsalt üks punkt, vaid 80. See on võimas meie jaoks".

Viimasel päeval sündis uus rekord ka kuni 23-aastaste meeste üksikmängus. Esimest korda jõudis 700 punkti piirile Saksamaa koondislane Simon Axthel (20).

Riikide arvestuses saavutaski parima koha Saksamaa seitsme kulla, nelja hõbeda ja viie pronksiga. Teisele kohale tuli Austria kahe medaliga igal poodiumikohal ning kolmandaks Sloveenia ühe kulla, kahe hõbeda ja kahe pronksiga. Eestlastele tuli 14 riigi paremusjärjestuses 13. koht.

Sel nädalal astuvad võistlustulle täiskasvanud ning Eesti Veeremängude Liidu sportkeegli sektsiooni president Kaido Kirsi hinnangul võib rekordeid tulla veelgi. Üks favoriit on mitmekordne maailmameister serblane Vilmoš Zavarko, keda peetakse parimaks klassikalise keeglimängijaks maailmas ning kelle isiklike parimate tulemuste seas on mitmeid mitteametlikke maailmarekordeid. Sportkeegli puhul on ametlikult võimalik maailmarekordeid püstitada vaid maailmameistrivõistlustel, rääkis Kirs.

Kaasa saab elada ka eestlastele. Esmaspäeval kell 14 asub esimesena rajale naiste üksikmängus Marian Saar ning kell 16.40 võistluse peakorraldaja ja Eesti parim keeglimängija Markko Abel.

Sportkeegli maailmameistrivõistlused toimuvad Elvas kuni 28. maini.