VAATA OTSE | Mida suudab USA hokikoondis Tšehhi vastu?

USA on tulnud viimase kümnendi jooksul küll korduvalt juunioride maailmameistriks jäähokis, kuid meeste hulgas pole neid sarnane edu veel saatnud. Alagrupiturniiri lõppfaasis ootab nüüd ees mäng Tšehhiga, kes pole kümmekond aastat juba MM-i medalini jõudnud.

Hetkel hoiab Tšehhi B-grupis kümne punktiga kolmandat kohta, viiest kohtumisest on nad võitnud kolm. Kümme punkti on koos ka USA-l, kes paikneb Tšehhi järel neljandal kohal. B-grupi liider on 16 punktiga MM-i korraldajamaa Soome, üks punkt vähem on teisel kohal oleval Rootsil.

USA ja Tšehhi mänguga samal ajal toimub ka A-grupi kohtumine Kasahstani ning Itaalia vahel.