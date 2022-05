Motoringraja meistrivõistluste esimesel etapil oli põnevust küllaga

Klassis Superbike võitis Šarunas Pladas (BMW) Leedust, teine oli Garijs Rozkalns (Yamaha) Lätist ja kolmandaks tuli endalegi pisut ootamatult Madis Vestel (Suzuki, SK Suzuki Team Estonia). Hanno Velt (Aprilia, Vihur Motosport) pidi tehniliste probleemide tõttu kahjuks leppima viimase kohaga, vahendab Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon oma kodulehel.

"Sain hea stardi ja suutsin mõnda aega sõita teisel kohal, siis läks Rozkalns mööda ja leidsin rütmi, mida suutsin hoida lõpuni," rääkis Vestel.

Noorte tulevikulootuste klassis 300 pakkusid kolm Vihur Motospordi sõitjat Hugo-Brent Freimann, Selyn Kazakova ja Silvester Sarapik (kõik Yamaha) juuksekarva peal püsinult põnevat võidusõitu kuni viimaste meetriteni. Möödasõite tehti üksteisest nii palju, et neid ei jõudnud keegi lugeda ja terve distantsi läbisid need kolm noort ratas-rattas. Freimann suutis siiski ka seekord Kazakova ja Sarapiku ees lõpetada, kuigi vahepeal kiire Paide tütarlaps juhtis ja tundus, et ta suudab poisid selja taha jätta, ent pidi liidrikohast siiski loobuma.

Superstock 600 sõidu võitis Gints Apinis (Kawasaki, Läti). Teisena lõpetanud Olli Konttinen (Yamaha, Soome) tunnistas, et ta füüsiliselt lihtsalt ei suutnud Apinist püüda ning tegi ise sõidus ka päris palju vigu, kui Apinis eksis vaid korra. Kolmanda koha võttis Jonas Stankūnas (Yamaha, Leedu), parim eestlane oli viiendal kohal lõpetanud Ingvar Mägi (Honda, Seltec Racing).

Külgvankrite klassis oli seekord rõõmustavalt pikk stardirivi, kuus ekipaaži, kellest pooled välisvõistlejad. Etapivõidu võtsid tänavu Saksamaa meistrivõistluste poodiumikohta sihtivad Eero Pärm / Lauri Lipstok (LCR Yamaha, Pärm Racing Team). Soomlased Petri Makkula / Jaana Soppa nende selja taga (LCR Yamaha) edestada kaasmaalasi Markku Artiola / Matti Liekarit (ASR Yamaha).

B1200 klassi sõit oli järjekordne viimaste meetriteni põnevuse hoidja, kus toimus hulgaliselt põnevaid möödasõite. Teisest stardirivist lähte saanud Jarmo Kivi (BMW) jättis endast rajale kõik, mis jätta võimalik ning trügis end oma arvuka toetajaskonna rõõmuks finišiks esimeseks. Teisena lõpetas Maris Grivins (BMW, Läti) ja kolmandana kvalifikatsioonis parima aja välja sõitnud Evgeny Lavrinenko (BMW, Vihur Motosport). Lavrinenko lõpetas küll neljandana, kuid Kristaps Grietiņš (BMW, Läti) sai 20-sekundilise karistuse kollaste lippude alas möödasõidu sooritamise eest ja langes lõppkokkuvõttes kuuendaks, tõstes Lavrinenko poodiumi kolmandale astmele.

Pidevate möödasõitude ja närvikõdi vaimus möödus ka C600 ja C1200 klassi ühine võidusõit, kus rajale läks kokku 23 ratast. Eelmise aasta Rahvaliiga klassi võitja näitas avaetapil oma võimu järgmises klassis C1200, teisena tuli üle finišijoone Tomas Rozenas (Aprilia, Leedu) samuti suurema kubatuuriga tsiklil, kuid üllatas Rain Leenpalu (Kawasaki, RedMoto Racing), kes suutis oma 600-kuubikulisel tsiklil suurematele vastu seista ja kolmandana lõpetas. Paari sekundikümnendikuse vahega lõpetasid veel Gatis Grosgalis (Honda, Läti, C1200) ja Paweł Stefaniuk (Suzuki, Poola, veel üks C600 klassi sõitja). C600 klassi kolmas koht läks Alfreds Lazdinsile (Kawasaki, Läti.

Võistluse detailsemad tulemused on leitavad siit: http://www.chrono.lt/data

Eesti meistrivõistluste järgmine etapp toimub 18. juunil samuti Porsche Ringil.