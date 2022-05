Romet Pajur võitis juunioride Flandria velotuuri

"Sõit oli väga kaootiline ja täiesti vastupidine sellele, mis meie plaan oli," tõdes Pajur peale sõitu. "Kümme poissi said eest ära ja vahe oli ligi kolm minutit. Sisimas arvasin juba vaikselt, et see sõit on tehtud, kuid õnneks suutsime kahe teise poisiga vahe kinni tõmmata ja nii olin uuesti esimestega.

Kuna minul ühtegi tiimikaaslast grupis polnud ja teistel olid, siis pidin mina kõiki rünnakuid üksi kinni tõmbama, mis oli lõpuks väga raske. Õnneks ma suutsin finišini gruppi koos hoida ja sõidu võita. See on kindlasti minu üks suurim ja mainekaim võit, mille üle ma olen väga õnnelik."

Tänavu Bora-Hansgrohe järelkasvumeeskonnas sõitev Pajur on teinud väga hea hooaja alguse. Aprilli keskel teenis ta teise koha juunioride Paris-Roubaix'l, seejärel mai alguses sai ta samuti teise koha Tšehhi kõrgetasemeliselt võistluselt GP West Bohemia ning juunioride Rahutuurilt teenis ta ühe etapivõidu ja ühe kolmanda koha.