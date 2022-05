Liis Kapten ja Gregor Rasva tegid juunioride Euroopa karikaetapil ajalugu

Naisjuunioride seas teenis võidu favoriit Margareta Vrablova koguajaga 31.07. Slovakkia triatleet edestas 350-meetrise ujumisdistantsi järel teisi 14 sekundiga. Kümnekilomeetrisele rattadistantsile minnes oli tema edu sulanud kuuele sekundile ning rattadistantsi lõpus tuli vahetusalasse koos viieliikmelise juhtgrupiga, kuhu kuulusid ka Kapten ja ujumises päeva teist aega näidanud Etriin Etverk.

2,5-kilomeetrisel jooksudistantsil leidis Kapten hea rütmi ning pälvis finišis teise koha, jäädes võitjale alla 31 sekundiga. Kolmanda koha sai taanlanna Celina Kaarup, kes kaotas võitjale juba ühe minutiga.

"Ujumise start tuli kuidagi kiiresti, mõni sekund peale seda kui kommentaator ütles "kaks minutit" ja olime juba vees. Arvan, et täna ei olnud ujumises kõige parem minek ja jäin natuke gruppi. Sellegi poolest suutsin rattas oma ära teha ja esimeses grupis tööd teha. Joostes suutsin leida rütmi ja selle üle on mul hea meel. Kokkuvõttes arvan, et tegin hea võistluse," ütles Kapten pärast võistlust.

Viimati jõudis eestlanna Euroopa juunioride karikaetapil pjedestaalile 2012. aastal, kui Kaidi Kivioja sai Sloveenias Bledis toimunud võistlusel ungarlanna Renata Fuchi järel teise koha. Varem samal aastal pälvis Kivioja Leedus Kupiskis esikoha.

Teistest stardis olnud Eesti tüdrukutest sai Hanne Grete Hanvere kaheksanda (32.45), Etverk 10. (33.05), Grete Maria Savitsch 13. (33.20), Hanna-Liisa Värik 14. (33.21), Mirtel-Madlen Siimar 15. (34.15), Meri-Lill Plagnaud 16. (34.24) ja Maria Liis Alt 19. (35.08) koha.

Meesjuunioride võistlusel pälvis esikoha samuti favoriit Artus Liepa ajaga 28.00. Läti triatleet võitis Euroopa karikaetapi ka ligi kuu aega tagasi Türgis Yenisehiris. Teise koha sai poolakas Jan Chrzanowski ajaga 28.25 ning kolmanda Rasva ajaga 28.31.

Veest välja tulles kaotas kuuendal positsioonil olnud Rasva liidrile Liepale 17 sekundiga. Rattadistantsi lõpuks oli lätlane oma teed läinud, ent Rasva tuli vahetusalasse esimeses suures grupis, kus oli 11 sportlast ja mis kaotas liidrile 37 sekundiga.

"Ujumise alguse kallal annab norida," kommenteeris Rasva oma võistlust. "Hakkasin alguses liiga palju rapsima. Rattas ei jõudnud me esimesele järgi, sest ei teinud koostööd. Jooksin ennast kolmandaks ja usun, et sellel võistlusel suutsin ennast paremini realiseerida, kui eelmisel nädalal."

Viimati jõudis Eesti meesjuunior Euroopa karikaetapil pjedestaalile 2017. aastal Lätis Riias, kui Henry Räppo sai napi võidu šveitslase Sasha Caterina üle.

Teistest eestlastest sai Rasmus Boisen 13. (30.12), Gert Martin Savitsch 21. (31.26) ja Oskar Hein 23. (32.31) koha.

Teatevõistlusel sai Eesti I tiim kooseisus Liis Kapten, Grete Maria Savitsch, Gregor Rasva ja Ramus Boisen teise koha. Võidu teenis Soome I tiim ajaga 1:17.56, Eesti võistkond finišeeris ajaga 1:19.26 ja Taani I võistkond ajaga 1:19.53. Eesti II võistkond koosseisus Hanne Grete Hanvere, Etriin Etverk, Gert Martin Savitsch ja Oskar Hein sai 5. koha ajaga 1:22.08.

Järgmisel nädalavahetusel, 27.-29. mail võistlevad Eesti triatleedid Poolas Olsztynis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel.