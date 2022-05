Kalev Kruus Euroliiga finaalist: võitja oli selge pärast Barcelona kaotust

"Minu jaoks oli võitja mingis mõttes selge pärast Barcelona poolfinaali kaotust. Real oli hooaja lõpus küll väga tubli, aga siiski jäi mulle tunne, et nad panustavad liiga palju oma pikkade peale ja sellest jääb Efesi vastu väheks," rääkis Kruus.

"Finaal oli väga-väga põnev, tegelikult oli ju väga hull mäng. Real panustas palju Walter Tavaresi peale, kes viskas lõviosa oma punktidest esimesel veerandajal, aga siis leidis Efes lahenduse, kuidas teda kaitsta. Ehkki Real juhtis väga pikalt, siis Efes tuli lõpuks tagasi ja võitis.

See on naljakas, et Real kohtumise lõpus viga ei teinud, aga taolisi asju juhtub ka sellisel tasemel. Tänavu nägime mitmel korral, kuidas Kalev/Cramo ei suutnud mängu lõpus viga teha ja see maksis neile kätte. Reali peatreener Pablo Laso ütles ka pärast mängu, et nad oleksid pidanud vea tegema."

Efes on kaks aastat järjest tulnud Euroliiga võitjaks, kuid mis on neile sellise edu taganud? "Neil on sats, kes on hea keemiaga ja pikka aega koos mänginud. Kui tänavusel hooajal vahepeal tundus, et nad on isegi liiga pikalt koos mänginud ja ei olnud teada, kas üldse play-off'i saavad, siis niipea kui play-off algas, olid nad hoopis teist masti meeskond.

Samuti mängis suurt rolli Ergin Ataman (Efesi peatreener - toim), kes on ikkagi fenomenaalne treener. Nüüd on neil aeg midagi muuta ja verd vahetada. Ma ei usu, et nad järgmisel aastal suudavad sama pundiga veel ühe võita," arvab Kruus.