Colorado Avalanche alistas St. Louis Bluesi ja asus seeriat juhtima

Mõlemad meeskonnad said suuri kaotusi vigastuste näol. Bluesi väravavaht Jordan Binnington pidi väljakult lahkuma juba seitsmendal minutil, kui talle sõitsid otsa Avalanche'i ründaja Nazem Kadri ja Bluesi kaitsja Calle Rosen. Hetkel veel ei ole teada, kas Binnington järgmises mängus osaleb. Veelgi tõsisemalt sai kohtumise alguses sai vigastada Colorado kaitsja Samuel Girard, kes viidi kohalikku haiglasse, kus selgus, et tal on rinnaluu murd.

Avalanche'i võitu panustas kahe väravaga soomlane Artturi Lehkonen, tabamuse said kirja ka Logan O'Connor, Gabriel Landeskog ja Nazem Kadri.

Bluesi eest tegid skoori Ryan O'Reilly ja Colton Parayko.

Neljas mäng toimub teisipäeval St. Louisis.