TÄNA OTSEBLOGI | Kanepi kohtub Prantsusmaa lahtistel maailma kümnenda reketiga

Kanepi ja Muguruza kohtumine peetakse suuruselt kolmanda, Simonne Mathieu nime kandva väljaku teise matšina. Esimene kohtumine sel väljakul algab Eesti aja järgi kell 12, eeldatavasti pääsevad Kanepi ja Muguruza väljakule kella 14 paiku.

Enne mängu:

36-aastane Kanepi ja 28-aastane Muguruza on varem korra mänginud: 2014. aasta Austraalia lahtiste avaringis pidi toona 24. asetatud Kanepi tunnistama Muguruza 6:2, 2:6, 6:2 paremust.

Kanepi on tänavu liival mänginud kolmel turniiril. USA-s Charlestonis jõudis ta kaheksandikfinaali, seejärel kõrgeima kategooria WTA turniiril Madridis läbis ta edukalt kvalifikatsiooni, kuid pidi siis teises ringis tunnistama hilisema finalisti Jessica Pegula paremust. Eelmisel nädalal mängis ta n-ö WTA Challengeril ehk WTA 125 kategooria turniiril, kus jõudis poolfinaali, aga kaotas seal ameeriklanna Claire Liule. Ühtekokku on Kanepi tänavu saanud 17 võitu, neist kaheksa liival.

Kanepi on varem Prantsusmaa lahtistel kahel korral (2008 ja 2012) veerandfinaali jõudnud.). Tänavu mängib ta Pariisis 15. korda põhiturniiril. Eelmisel aastal langes Kanepi seal konkurentsist välja juba avaringis.

2016. aastal Prantsusmaa lahtistel karjääri esimese slämmivõidu teeninud Muguruzal pole tänavu liival nii hästi läinud. Kolmel turniiril on ta pidanud viis mängu ja võitnud neist vaid kaks. Üldse on eelmise aasta WTA finaalturniiri võitja Muguruza tänavune hooaeg olnud seni kahvatu, ta on tänavu saanud seitse võitu ja kaheksa kaotust. Viimati kaotas Muguruza sel nädalal Maroko turniiri kaheksandikfinaalis maailma 85. reketile, itaallanna Martina Trevisanile.

Sarnaselt Kanepile piirdus ka Muguruza eelmisel aastal Prantsusmaa lahtistel avaringiga.