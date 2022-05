Zirk alustas võistlusturneed Monacos edukalt, kaelas ka esimene medal

Laupäeval sai Zirk 400 m vabaltujumises pronksi ajaga 3.51,71. "Kuigi minu hooaja tippmark jäi täna pooleteise sekundi kaugusele, siis arvestades äsja lõppenud treeninglaagri koormuseid, oli tänane etteaste märk sellest, et suudan ka intensiivsel treeningperioodil kiireid ujumisi kokku panna," kirjutas Zirk oma Facebooki lehel.

200 m liblikujumises läbis ta distantsi ajaga 1.57,68, mis on Eesti kõigi aegade kuues tulemus. "Eelmise aasta EM-il ujutud Eesti rekordist jäin vaid 1,05 sekundi kaugusele. Nagu ma olen ka eelnevalt maininud, siis oleme palju tööd teinud just selle distantsi kallal ning aeg tablool valmistab rõõmu. Siiski tean, et olen suuteline Mare Nostrumi tuuril veelgi kiiremaid aegu näitama. Konkurents oli sel alal vägagi tihe, esimesed viis ujujat mahtusid sekundi sisse," kirjutas Zirk.

Pühapäeval on Zirk stardis 200 m vabaltujumises. Seeriavõistlus jätkub Barcelonas 25.–26. mail.